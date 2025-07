Deshalb arbeitet Julie Bowen gerne mit Adam Sandler zusammen

Julie Bowen (55) und Adam Sandler (58) melden sich fast drei Jahrzehnte nach dem ersten Film wieder mit "Happy Gilmore 2" zurück. Die Schauspielerin teilte kurz vor dem Netflix-Start des Films Einblicke in ihre Zusammenarbeit mit Adam. "Ich liebe Adam. Er ist ein sehr respektvoller Mensch, besonders wenn es um Kussszenen oder Ähnliches geht", so Julie. "Ich habe immer das Gefühl, dass ich das Steuer in der Hand habe. Er sagt dann so etwas wie: 'Oh, willst du mir die Zunge geben?' Und ich antworte: 'Vielleicht! Vielleicht mache ich das.' ... Er ist wunderbar. Ich liebe diesen Menschen", erklärte Julie gegenüber Us Weekly. Im Film kehren nicht nur die beiden als Happy und Virginia zurück, auch andere bekannte Gesichter wie Christopher McDonald und Ben Stiller (59) sind wieder mit dabei.

Doch die Rückkehr in ihre ikonische Rolle war für Julie nicht selbstverständlich. Sie gestand, dass Zweifel an ihrer Besetzung aufkamen, nachdem ihr eigener Sohn angemerkt hatte, dass sie für die Fortsetzung zu alt wirken könnte. Außerdem habe sie Schwierigkeiten gehabt, Adam für Gespräche zu erreichen, was ihre Sorgen verstärkte. Sie erklärte, dass sie ihm schließlich eine Nachricht schickte, in der sie schrieb: "Wenn es um eine Fortsetzung geht und ich nicht dabei bin, mach dir keine Sorgen. Ich verstehe das. Du musst dich weiterentwickeln und verändern. Ich liebe dich. Ich drücke dir immer die Daumen für deinen Erfolg." Doch Adam reagierte prompt: "Er ruft mich an und sagt: 'Kannst du einfach die Klappe halten, damit ich dir sagen kann, dass ich dich in dem Film haben will!'", erzählte Julie lachend.

In der Fortsetzung, die unter anderem Margaret Qualley (30) und Bad Bunny (31) als neue Gesichter zeigt, geht es um Happy, der aus dem Ruhestand kehrt, um das Studium seiner Tochter Vienna zu finanzieren. Sunny Sandler, Adams echte Tochter, spielt die Rolle der Vienna Gilmore. Neben ihrer langjährigen Freundschaft mit Adam teilen Julie und der Komiker auch eine starke Bindung zur Familie. "Virginia und Happy haben alles für ihre Kinder getan. Das spiegelt auch mein Leben und Adams wider", sagte Julie, die mit ihrem Ex-Mann drei Kinder hat. Adam zieht mit seiner Frau Jackie Sandler (50) zwei Töchter groß.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Julie Bowen und Adam Sandler

Getty Images Julie Bowen bei der Premiere von "Happy Gilmore 2" in New York

Getty Images Jackie Sandler und Adam Sandler bei der "Happy Gilmore 2"-Premiere in New York