John Legend spielt Harry Belafonte in "The Road Home"

John Legend (47) wird in einem neuen Kinofilm eine ganz besondere Rolle übernehmen: Der Sänger und Musiker wird den legendären Entertainer und Bürgerrechtler Harry Belafonte (†96) verkörpern. Das gab die Produktion jetzt bekannt. Bei dem Film handelt es sich um das Apartheid-Drama "The Road Home", das unter der Regie von Bill Condon (70) entsteht und derzeit in Südafrika gedreht wird. An Johns Seite stehen hochkarätige Kollegen: Guy Pearce (58), Cynthia Erivo (39) und Johnny Flynn (43) gehören ebenfalls zur Starbesetzung des aufwendigen Musikfilms.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der südafrikanische Jazzmusiker Hugh Masekela, der nach dem Massaker von Sharpeville 1960 ins Exil gezwungen wurde und fortan für die Abschaffung der Apartheid kämpfte. Die Handlung dreht sich um einen Konflikt innerhalb der Anti-Apartheid-Bewegung, ausgelöst durch Paul Simons (84) Album "Graceland", das Musik aus den südafrikanischen Townships aufgriff. Masekela verbündet sich schließlich mit seiner langjährigen Weggefährtin Miriam Makeba, um Südafrikas Stimme in die Welt zu tragen. Harry Belafonte war laut Produktionsangaben ein enger Freund und Unterstützer Masekelas, nachdem sich die beiden Anfang der 1960er-Jahre in New York kennengelernt hatten.

John ist selbst seit Jahren als Aktivist für soziale Gerechtigkeit aktiv. Gegenüber Deadline erklärte er: "Es war mir eine Ehre, Mr. Belafonte als meinen Freund, Mentor und Mitstreiter im Kampf für Gerechtigkeit zu kennen. Er war ein unglaublicher Mensch, der ein monumentales, revolutionäres Leben geführt hat. Er war für mich und so viele andere das Sinnbild eines Künstlers und Aktivisten. Ich betrachte es als Privileg, mit der Rolle des Harry Belafonte in diesem besonderen Film betraut worden zu sein." Harry Belafonte, der im März 1927 geboren wurde, verstarb im April 2023 im Alter von 96 Jahren.

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Getty Images John Legend, Sänger

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Getty Images Harry Belafonte, Sänger

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Imago Cynthia Erivo bei den London Critics' Circle Film Awards 2026