So nah standen sich Kelly Clarkson und Dolly Parton wirklich

Nach dem Tod von Dolly Parton (†80) am 25. August 2026 erinnerte sich Kelly Clarkson (44) mit sehr persönlichen Worten an die Country-Ikone. In der US-Sendung "Today" sprach die Sängerin über ihre Begegnungen mit Dolly und darüber, wie herzlich diese abseits der Bühne gewesen sei. Jedes Treffen habe sich sofort vertraut angefühlt – die Musikerin sei ihr stets offen und nahbar begegnet, als würden sich die beiden schon ein Leben lang kennen. "Sie war einfach ein großartiger Mensch, nicht nur als Musikerin", erklärte Kelly. Dolly bezeichnete sie außerdem als "wundervolle Seele". "Aber auf persönlicher Ebene war sie jedes Mal so nett, wenn wir uns begegneten – sie war einfach so cool", ergänzte sie im Gespräch. Aus der gegenseitigen Bewunderung entstand 2022 schließlich auch eine musikalische Zusammenarbeit: Für die Dokumentation "Still Working 9 to 5" nahmen Kelly Clarkson und Dolly Parton gemeinsam eine neue Duettversion des Klassikers "9 to 5" auf.

Für Kelly hatte diese Neuaufnahme eine besondere Bedeutung. Bereits 2019 hatte sie das allererste "Kellyoke"-Segment ihrer Sendung "The Kelly Clarkson Show" mit genau diesem Song eröffnet. Mit dem späteren Duett schloss sich für die Moderatorin also ein Kreis. Ebenfalls 2022 stand für sie eine weitere Hommage an: Bei den ACM Awards sollte sie Dollys Ballade "I Will Always Love You" zu Ehren der Countrylegende singen. Leicht fiel ihr das nicht – Kelly gab zu, anfangs großen Respekt und sogar Angst davor gehabt zu haben, den legendären Song zu interpretieren. Aus großer Bewunderung für Dolly habe sie die Anfrage schließlich gerne angenommen. In ihrer Würdigung erinnerte Kelly zudem daran, wie sehr die Country-Ikone den Weg für Frauen in der Musikbranche geebnet habe. Dabei zeichnete sie das Bild einer Künstlerin, die nicht nur beruflich großen Einfluss hatte, sondern auch durch ihre herzliche und bodenständige Art im persönlichen Umgang beeindruckte.

Dolly Parton starb im Alter von 80 Jahren. Seither haben sich zahlreiche prominente Weggefährten von der Country-Ikone verabschiedet und dabei vor allem ihre warmherzige Art, ihre besondere Ausstrahlung und ihren bleibenden Einfluss gewürdigt. Unter den Trauernden sind unter anderem Kacey Musgraves (38), Khloé Kardashian (42), Julianne Hough (38) und Olivia Holt (29). Ihre persönlichen Abschiedsworte machen deutlich, wie viel Dolly Parton für viele Menschen über ihre musikalische Karriere hinaus bedeutet hat. Auch bei den Emmy Awards 2026 wurde der Verstorbenen gedacht: Ihre "Steel Magnolias"-Kollegin Sally Field (79) präsentierte den Gedenkbeitrag der Show. "Wenn es wirklich Engel auf Erden gibt, dann haben wir gerade einen verloren: Dolly Parton", sagte die Schauspielerin auf der Bühne.

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Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

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Getty Images Dolly Parton, Hollywood, 9. Januar 2012

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Getty Images Kelly Clarkson bei der Rock & Roll Hall Of Fame-Aufnahmezeremonie 2024 in Cleveland

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