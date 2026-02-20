Rebecca Gayheart bereitete Kinder auf Eric Danes Tod vor

Rebecca Gayheart (54) hat bereits vor dem Tod ihres Ehemannes Eric Dane (†53) offen über ihre Ängste und Sorgen gesprochen. In einem persönlichen Essay für The Cut, der im Dezember 2025 erschien, beschrieb die Schauspielerin, wie sie versuchte, ihre beiden Töchter Billie und Georgia auf den Verlust ihres Vaters vorzubereiten. "Ich versuche, im Moment zu bleiben, auch wenn man nicht umhin kann, über die Zukunft nachzudenken. Ich mache mir so große Sorgen, dass meine Mädchen ihren Vater verlieren", schrieb Rebecca. Sie erklärte, dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun wolle, um ihren Töchtern die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie brauchen würden.

Die Schauspielerin berichtete, dass sie und Eric ihre Töchter, die zum Zeitpunkt der Diagnose 15 und 14 Jahre alt waren, etwa eine Woche nach seiner ALS-Diagnose über die Krankheit informierten. Sie hätten sich für völlige Transparenz und Ehrlichkeit entschieden, während sie gemeinsam mit dieser unbekannten Situation umgingen. Rebecca holte sich professionelle Hilfe bei einer Therapeutin, die auf die Begleitung von Teenager-Mädchen spezialisiert war. "Sie sagte: 'Die Kinder werden es dich wissen lassen. Sie werden aufhören zu fragen, wenn sie es nicht mehr aushalten, wenn es zu viel Information ist'", schrieb die Schauspielerin. Die Familie ermöglichte den Töchtern auch, mit Erics Ärztin zu sprechen, da sie viele Fragen hatten. Am 19. Februar wurde bekannt, dass Eric an den Folgen seiner ALS-Erkrankung gestorben ist.

Eric hatte seine Diagnose zuvor öffentlich gemacht und sich dabei für die Unterstützung seiner Familie bedankt. Obwohl Rebecca und Eric bereits im Februar 2018 rechtliche Schritte zur Beendigung ihrer Ehe eingeleitet hatten, reichte Rebecca im März 2025 einen Antrag ein, um das Scheidungsverfahren abzubrechen. Die Familie arbeitete seit der Trennung mit einer gemeinsamen Therapeutin zusammen. In ihrem Essay teilte Rebecca auch eine wichtige Lektion, die sie gelernt hatte: "Das ist nicht die Generalprobe. Was auch immer du heute tust, das ist dein Leben. Erics ALS-Diagnose hat das in den Vordergrund meines Bewusstseins gerückt. Also lebe für heute."

Getty Images Rebecca Gayheart bei einem Event in Los Angeles im Oktober 2022

Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane im Januar 2016

Imago Eric Dane bei der Premiere von "Countdown", Juni 2025

