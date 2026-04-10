Nach Trennung: So steht Sylvie Meis zu neuem Liebesglück

Sylvie Meis (47) ist derzeit zwar Single, aber das bedeutet nicht, dass sie auf der verzweifelten Suche nach einem neuen Partner ist. Die Moderatorin hatte sich Anfang des Jahres von ihrem Ex-Freund Patrick Gruhn getrennt, mit dem sie rund anderthalb Jahre zusammen war. Nun spricht sie gegenüber Bunte offen darüber, wie sie heute zu Beziehungen steht und wie sich ihre Einstellung im Laufe der Jahre verändert hat. "Früher dachte ich oft, ich muss in einer Beziehung sein. Heute weiß ich: Ich bin als Mensch und als Frau auch 'komplett' ohne Partner", erklärt die 47-Jährige.

Dennoch schließt Sylvie neue Liebe keineswegs aus. Sie macht jedoch deutlich, dass es einen wichtigen Unterschied gibt zwischen dem Bedürfnis nach einem Partner und dem Wunsch danach. "Doch, natürlich, wenn der Richtige kommt. Aber ich brauche niemanden, um glücklich zu sein. Ich will jemanden. Das ist ein großer Unterschied. Ich habe keine 'Needs', aber natürlich Wünsche", stellt sie gegenüber dem Magazin klar. Damit zeigt die Moderatorin eine selbstbewusste Haltung, die ihr offenbar hilft, entspannt mit ihrer aktuellen Situation umzugehen.

Für Sylvie ist es im Rampenlicht allerdings nicht immer einfach, eine Beziehung zu führen. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sprach sie im September 2025 darüber, welche Fragen sie sich beim Dating stelle. "Warum zeigt eine Person Interesse an mir? Ist sie wirklich an mir als Mensch interessiert oder an der öffentlichen Person? Will sie nur selbst berühmt werden und in der Presse landen? Diese Fragen stelle ich mir auch persönlich, wenn ich jemanden date", verriet die gebürtige Niederländerin. Diese Zweifel würden es ihr erschweren, sich auf einen Flirt wirklich einzulassen. Schwierige Phasen und Trennungen hat Sylvie in der Vergangenheit bereits mehrfach durchlebt, doch sie hat ihre eigenen Wege gefunden, damit umzugehen.

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Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

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RTLZWEI Sylvie Meis bei "Love Island VIP" 2025

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Instagram / sylviemeis Sylvie Meis beim Pole-Dance