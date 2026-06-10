Nach OP: Daniel und Eva Lotts Frühchen auf Intensivstation

Für Daniel Lott (41) und seine Frau Eva ist es ein herber Rückschlag: Ihr Sohn Leo, der als Frühchen auf die Welt kam, musste nach einer Leistenbruch-Operation zurück auf die Intensivstation. Der Ex-Bachelorette-Boy wandte sich auf Instagram an seine Follower und teilte die bedrückende Nachricht mit der Community. Die Familie, die bereits monatelang in der Klinik ausharren musste, steckt nun erneut mitten im Klinikalltag – mit Schläuchen, Alarmtönen und Beatmungsgeräten.

"Leider geht's für uns nach der OP wieder auf die Intensivstation", schreibt Daniel in seinem Video auf Instagram und meint: "Es ist genau der Fall eingetreten, den wir eigentlich vermeiden wollten. Zurück auf die Intensivstation, wo wir uns über Monate rausgekämpft haben. Das bricht uns das Herz." Trotz des Schmerzes zeigt sich der Realitystar zuversichtlich: "Wir sind uns aber sicher und schenken den Ärzten allen Glauben, dass es bereits die Tage direkt wieder aufwärts geht."

Leo kam nach einem Blasensprung in der 21. Schwangerschaftswoche viel zu früh auf die Welt und verbrachte daraufhin mehrere Monate auf der Intensivstation. Erst vor rund drei Wochen durfte er das Krankenhaus verlassen und nach Hause zu seiner Familie ziehen, zu der auch seine ältere Schwester, die gemeinsame Tochter von Daniel und der Social-Media-Influencerin Eva, gehört. Die Rückkehr in die Klinik trifft die Familie daher besonders hart, nachdem die Heimkehr des kleinen Jungen für Daniel noch "ein absoluter Traum" war.

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Instagram / daniel_lott_ Eva und Daniel Lott mit ihrem Sohn Leo, Mai 2026

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Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott und sein Sohn Leo, Mai 2026

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Instagram / ivy.zlr Eva und Daniel Lott, Januar 2026

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