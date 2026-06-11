Daniel und Eva Lott dürfen mit ihrem Frühchen Leo nach Hause

Endlich gute Neuigkeiten für die Familie Lott: Daniel (41) und Ehefrau Eva dürfen ihren kleinen Sohn Leo endlich aus dem Krankenhaus nach Hause holen. Das verkündeten die beiden nun freudig auf Instagram – und teilten dabei ein Foto, auf dem Daniel den kleinen Jungen auf dem Arm hält. Die Nachricht kommt nach einer nervenaufreibenden Zeit, denn Leo musste nach einer Leistenbruchoperation zurück auf die Kinderintensivstation und war zwischenzeitlich sogar auf Beatmung angewiesen.

Zu dem Krankenhaus-Foto meldete sich Eva mit bewegenden Worten zu Wort: "Wir können unser Glück kaum glauben. Vorgestern noch beatmet auf der Kinderintensivstation und heute dürfen wir heim." Die Social-Media-Creatorin zeigte sich dabei tief beeindruckt von der Kraft ihres Sohnes: "Wie unglaublich stark und tapfer sind diese kleinen Wesen bitte? Wir sind einfach nur dankbar, dass am Ende alles gut ausgegangen ist. Leo ist und bleibt unser Held. Wir hoffen, das war's jetzt erst mal mit Krankenhausaufenthalten."

Leo kam als Frühchen zur Welt, weshalb die Familie bereits monatelang im Klinikalltag verbrachte. Als dann die Leistenbruchoperation notwendig wurde und der kleine Junge daraufhin erneut auf die Intensivstation musste, war das ein harter Rückschlag für die Eltern. Auch damals hatte sich Daniel, der als Ex-Bachelorette-Boy bekannt wurde, auf Instagram an seine Follower gewandt und die beunruhigende Situation mit der Community geteilt. "Es ist genau der Fall eingetreten, den wir eigentlich vermeiden wollten. Zurück auf die Intensivstation, wo wir uns über Monate rausgekämpft haben. Das bricht uns das Herz", erklärte er.

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Instagram / ivy.zlr Eva und Daniel Lott mit ihrem Sohn, Juni 2026

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Instagram / ivy.zlr Eva und Daniel Lott mit ihrem Sohn Leo

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Instagram / daniel_lott_ Influencer Daniel Lott mit Sohn Leo im Arm