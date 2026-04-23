Lana Del Rey: Soundtrack für James-Bond-Videospiel

Lana Del Rey (40) ist die neue Stimme hinter einem James-Bond-Titelsong – allerdings nicht für einen Film, sondern für ein Videospiel. Die Sängerin hat den offiziellen Titelsong für "007: First Light" aufgenommen, ein Third-Person-Action-Adventure des Entwicklerstudios IO Interactive, bekannt für die Hitman-Reihe. Das Spiel erscheint am 27. Mai für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC und erzählt die Geschichte eines 26-jährigen Bond, gespielt von Patrick Gibson, der als aufstrebender, aber rebellischer Royal-Navy-Crewman ins MI6 rekrutiert wird. Den Song können Fans bereits jetzt anhören, das offizielle Titelsequenz-Video ist auf den offiziellen Kanälen des Spiels veröffentlicht.

Für den Track hat Lana mit Komponist David Arnold zusammengearbeitet, der bereits mehrere Bond-Filmklassiker mitgeprägt hat – darunter "Casino Royale" und "Quantum of Solace". Arnold zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit: "Der Titelsong muss uns die Welt zeigen, in die wir gleich eintauchen. Er muss faszinieren, aufwühlen und einladen. Deshalb war ich so aufgeregt, mit Lana zu arbeiten – einer Künstlerin, die diesem Stück Eleganz, Atmosphäre und ihren ganz eigenen Charakter mitgegeben hat", erklärte er in einem Statement. IO-Interactive-CEO Hakan Abrak ergänzte: "Es ist eine Freude, zwei außergewöhnliche Talente wie Lana Del Rey und David Arnold gemeinsam zu erleben. Das Ergebnis fühlt sich sofort nach 'Bond' an und bringt gleichzeitig eine frische Identität für '007: First Light' mit."

Mit dem Titelsong reiht sich Lana in eine illustre Runde ein: Vor ihr sangen unter anderem Billie Eilish den Song zu "No Time to Die", Sam Smith (33) zu "Spectre" und Adele (37) zu "Skyfall". "007: First Light" wird zudem die erste neue Bond-Geschichte seit dem letzten Daniel-Craig-Film sein. Das Star-Ensemble des Spiels umfasst außerdem Lenny Kravitz (61) als Bösewicht Bawma, Gemma Chan als MI6-Agentin Selina Tan sowie Lennie James (60) als Bonds Mentor John Greenway.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lana Del Rey, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lana Del Rey beim Variety's Hitmakers Brunch in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Craig, Oktober 2015