Cardi B hat schon jetzt ein ausgeklügeltes Nachlasskonzept

Die US-amerikanische Rapperin Cardi B (33) macht sich bereits jetzt intensive Gedanken über die finanzielle Zukunft ihrer Kinder Kulture, Wave, Blossom und ihres jüngsten Nachwuchses aus der Beziehung mit Stefon Diggs (32). In einem Gespräch mit Entertainment Tonight enthüllte die Musikerin ihre konkreten Pläne, ein breit aufgestelltes Vermögen aus Bargeld, mehreren Immobilien und ihrer eigenen Haarpflegemarke aufzubauen, um ihre Kleinen langfristig abzusichern. Der Auslöser für diese weitreichenden geschäftlichen Weichenstellungen war eine plötzliche, sehr konkrete Befürchtung um das spätere Erbe ihrer Schützlinge. "Ich geriet in Panik. Wenn ich diese Erde verlasse, werden meine Kinder nur Musik-Tantiemen haben, und sie werden sich deswegen wahrscheinlich hauptsächlich mit anderen Leuten streiten müssen", schilderte die Künstlerin offen ihre Beweggründe für den schnellen Wandel. Um langwierige Rechtsstreitigkeiten um Songrechte zu vermeiden, schafft sie nun greifbare Werte, die im Ernstfall zweifelsfrei ihren Kindern zustehen.

Anstelle eines einzelnen Einkommensstroms setzt die mehrfache Mutter gezielt auf Vielseitigkeit, damit ihre Familie nach ihrem Tod auf festen finanziellen Beinen steht. "Sie werden ein paar Immobilien und etwas frei verfügbares Geld haben." erklärte Cardi B dem Portal, um die Struktur ihres Nachlasskonzepts zu verdeutlichen. Auch ihre Marke "Grow Good Beauty" wächst zunehmend zu einem echten Familienprojekt heran, bei dem selbst Tochter Kulture bereits vor der Kamera stand. Obwohl die Musikerin den Dreh ursprünglich extrem kurz halten wollte, um das Mädchen nicht zu überfordern, überraschte die kleine Kulture mit enormem Leistungswillen. "Sie war bei allem dabei. Sie sagte wirklich: 'Ich will das. Ich will das machen.'", berichtete die stolze Mutter begeistert über den Einsatz ihrer Ältesten. Dieser überraschende Ehrgeiz lässt erahnen, dass der Nachwuchs künftig auch als aktiver Teil des Imperiums eine Rolle spielen könnte.

Trotz der großzügigen Absicherung legt Cardi B großen Wert darauf, dass sich ihre Kinder keineswegs auf dem hart erarbeiteten Wohlstand der Eltern ausruhen. Bereits im Herbst richtete sie im Podcast "On Purpose with Jay Shetty" eindringliche Worte an ihre Sprösslinge und mahnte sie zu Fleiß sowie eigener Identität an. "Bitte seid nicht faul. Seid keine Nichtsnutze. Manche Menschen haben das Aussehen, die Intelligenz, das Talent. Manche Menschen haben das wirklich. Aber sie kommen nirgendwohin, weil sie faul sind", stellte die Rapperin unmissverständlich klar. Ein prominenter Nachname dürfe niemals als Freifahrtschein genutzt werden, um im Leben untätig zu bleiben. "Sagt nicht einfach: 'Oh, eure Eltern sind dies und das.' Nein, seid eure eigene Person. Seid euer eigener Mensch. Seid etwas. Seid etwas, auf das ihr stolz sein könnt"", betonte sie.

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Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihren Kindern Kulture und Wave, September 2022

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Getty Images Cardi B im Juli 2025

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Instagram / iamcardib Cardi B mit ihren vier Kindern