Bushidos Geburtstag: Anna-Maria will mit ihm alt werden

Bushido (48) feiert heute seinen 48. Geburtstag – und bekommt von seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (44) das größte Geschenk gleich öffentlich überreicht. Auf Instagram teilte die achtfache Mutter ein gemeinsames Paarfoto und dazu eine ausführliche Liebeserklärung an den Rapper, der mit bürgerlichem Vornamen Anis heißt. In ihrem Beitrag blickt Anna-Maria auf 16 Geburtstage zurück, die sie bereits zusammen gefeiert haben. Dabei erinnert sie nicht nur an die schönen Zeiten, sondern auch an die Höhen und Tiefen ihrer Beziehung. Nach den turbulenten vergangenen Monaten und einer zeitweisen Trennung richtet sie den Blick nun wieder klar auf ihre gemeinsame Zukunft. Ihr größter Wunsch sei ein Leben an seiner Seite, bis beide alte Leute sind. "Ich möchte mit dir alt werden, unsere Kinder groß werden sehen, irgendwann Oma und Opa sein und zusammen über all den Wahnsinn lachen, den wir in unserem Leben erlebt haben", schreibt sie in ihrem Beitrag.

Für ihre Ehe findet Anna-Maria ein ganz besonderes Sinnbild: die japanische Reparaturkunst Kintsugi. Dabei wird zerbrochene Keramik wieder zusammengesetzt, wobei die Bruchstellen nicht versteckt, sondern mit goldenen Verbindungen hervorgehoben werden. Dadurch erhält das reparierte Stück einen ganz besonderen Wert. Für Anna-Maria spiegelt diese Kunst ihre Beziehung wider, die ebenfalls von Brüchen, Streit und anschließenden Versöhnungen geprägt war. "Und irgendwie finde ich, passt das ganz schön zu uns", schreibt sie mit Blick auf eine Beziehung, die von Brüchen, Streit und Versöhnungen geprägt ist. Perfekt seien sie und der Rapper nie gewesen und würden es wohl auch nie sein. Doch genau die gemeinsam überstandenen Risse machten sie als Paar aus. Beim Thema Älterwerden nimmt sie es mit Humor: Erste graue Haare seien bei beiden längst gesprossen, und abends beim Lesen gehe ohne Brille auch nichts mehr. Ihr Fazit: "Auf noch ganz viele gemeinsame Jahre und darauf, zusammen richtig alt zu werden. Ich liebe dich."

Dass diese Zeilen alles andere als selbstverständlich sind, zeigt ein Blick auf die vergangenen Monate. Ende 2025 hatten Bushido und Anna-Maria öffentlich gemacht, dass ihre Ehe in einer schweren Krise steckte. Zeitweise lebten die beiden sogar getrennt. Anfang 2026 folgte dann das Liebes-Comeback: Das Paar fand wieder zusammen und arbeitete die Probleme mithilfe einer Paartherapie auf. In ihrem gemeinsamen Podcast sprechen der Musiker und seine Frau inzwischen wieder regelmäßig über ihren Ehe- und Familienalltag. Zuletzt thematisierten sie dort einen Konflikt, der sie bereits seit Jahren begleitet: Während der Musiker sich stark auf Karriere und finanziellen Erfolg konzentrierte, wünschte sich seine Frau mehr gemeinsame Familienzeit. Das Paar ist seit 2012 verheiratet und hat sieben gemeinsame Kinder. Darüber hinaus ziehen die beiden auch Anna-Marias Sohn aus einer früheren Beziehung gemeinsam groß. Insgesamt gehören damit acht Kinder zu ihrer Familie.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Juni 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Mai 2026