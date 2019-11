Angelina Pivarnick (33) schwebt im absoluten Liebeshimmel! Im Juli hatte die Bekanntheit aus der MTV-Serie Jersey Shore noch ihren zweiten Jahrestag mit ihrem Partner Chris Larangeira gefeiert, mit dem sie seit letztem Januar sogar verlobt ist. Jetzt haben die noch immer voll verknallten Turteltauben einen weiteren Beziehungsmeilenstein in Angriff genommen: Angelina und ihr Chris sind nun tatsächlich vor den Altar getreten!

Wie ET berichtet, haben die Reality-Beauty und ihr Auserwählter am Mittwoch im Park Château Estate & Gardens in East Brunswick, New Jersey geheiratet. Wie die Bilder zeigen, gab die rank und schlanke Braut ihrem Bräutigam in einem schulterfreien Spitzenkleid mit Herz-Dekolleté, Diadem und XXL-Schleppe das Jawort. Chris verbrachte den besonderen Tag in einem schwarzen Anzug samt Weste, Fliege und sogar einer weißen Rose im Knopfloch.

Ein Highlight der Festivitäten: Angelinas Show-Kolleginnen wurden in die Zeremonie integriert! So waren Deena Nicole Cortese (32), Nicole Polizzi aka Snooki und Jennifer Farley (33), bekannt als JWoww, ihre Brautjungfern. Ihre einstigen WG-Mitbewohner Vinny Guadagnino (32), Ronnie Ortiz-Magro (33), DJ Pauly D (39) und Mike Sorrentino (38) waren ebenfalls vor Ort!

Instagram / angelinamtv Angelina Pivarnick und Chris Larangeira

Anzeige

Instagram / angelinamtv Angelina Pivarnick und Chris Larangeira

Anzeige

Instagram / angelinamtv Chris Larangeira und Angelina Pivarnick an ihrem zweiten Jahrestag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de