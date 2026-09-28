Johnny Flynn spricht über Mobbing und seine Panikattacken

Johnny Flynn (43) hat offen über eine schwierige Zeit seiner Kindheit gesprochen. Im Interview mit Radio Times erzählte der Schauspieler, dass er bereits mit sieben Jahren auf ein Internat kam und dort schwer gemobbt wurde. Besonders belastend sei für ihn die Trennung von seiner Schwester und dem Rest der Familie gewesen. Die Situation habe sich damals sogar körperlich bemerkbar gemacht, unter anderem durch kleine nervöse Ticks. Erst später sei ihm bewusst geworden, wie sehr ihn diese Erfahrungen geprägt hätten. "Ich dachte plötzlich: 'Gott, daran ist etwas ziemlich schmerzhaft'", erinnerte er sich. Heute hat der in London lebende Familienvater zudem mit heftigen Panikattacken zu kämpfen, insbesondere bei öffentlichen Auftritten und in Talkshows. Einen direkten Zusammenhang mit seiner Internatszeit stellte Johnny allerdings nicht her.

Seine Schulzeit beschreibt Johnny rückblickend als "ziemlich traumatisch" und findet entsprechend deutliche Worte für solche Einrichtungen. "Ich denke, sie sollten alle niedergebrannt werden. Ich finde nicht, dass Privatschulen existieren sollten", erklärte er im Interview. Auch öffentliche Auftritte fallen dem als sehr schüchtern geltenden Schauspieler nicht leicht, weshalb er rote Teppiche nach Möglichkeit meidet. "Wenn ich in Talkshows auftreten muss, bekomme ich schreckliche Panikattacken", schilderte er. Mit solchen Attacken hatte Johnny bereits nach der Geburt seines ersten Kindes Gabriel zu kämpfen, als er mit seiner Band Johnny Flynn & the Sussex Wit durch Nordamerika tourte. Schlafmangel, lange Fahrten und die Sorge, wichtige Zeit mit seinem Sohn zu verpassen, belasteten ihn damals stark. "Ich bekam ziemlich heftige Panikattacken. Es ist lähmend", erzählte er damals dem Guardian.

Mit 18 Jahren musste Johnny einen schweren Verlust verkraften: 2002 starb sein Vater, der Schauspieler und Sänger Eric Flynn. Auch mehrere seiner Geschwister sind im Showbusiness tätig – seine Schwester Lillie Flynn sowie seine Halbbrüder Jerome und Daniel Flynn arbeiten ebenfalls als Schauspieler. Privat ist Johnny seit vielen Jahren mit der Theaterdesignerin Beatrice Minns liiert, die er bereits aus der Schulzeit kennt. Seit 2011 sind die beiden verheiratet und haben gemeinsam die drei Kinder Gabriel, Ida und Lorca. Bis zu ihrem dauerhaften Liebesglück war es allerdings ein längerer Weg, denn zunächst trennte sich das Paar mehrfach. "Als Teenager war ich sehr schüchtern, aber völlig in sie verliebt", erzählte Johnny gegenüber The Standard. "Sie hatte einfach etwas an sich, bei dem ich eine echte Verbindung spürte."

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Imago Johnny Flynn, Schauspieler

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Getty Images Johnny Flynn, Schauspieler

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Getty Images Johnny Flynn bei der Premiere von "Genius" in Los Angeles, 2017

Wie findet ihr es, dass Johnny so offen über Mobbing und Panikattacken spricht? Richtig stark – solche ehrlichen Worte können anderen Betroffenen helfen. Mutig, aber auch traurig, dass er diese Erfahrungen machen musste. Ergebnis anzeigen