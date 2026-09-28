Ariana Grande fehlt bei den VMAs 2026 trotz Nominierungen

Bei den MTV Video Music Awards 2026 am Sonntag, dem 27. September, im Peacock Theater in Los Angeles fehlte eine Künstlerin, deren Auftritt viele erwartet hatten: Ariana Grande (33). Die Sängerin war mit insgesamt acht Nominierungen in den Abend gestartet und gehörte damit zu den aussichtsreichsten Kandidatinnen auf die begehrten Trophäen. Für ihren Song "Hate That I Made You Love Me" war sie unter anderem in den Kategorien Video des Jahres, Bester Popsong und Song des Sommers nominiert. Auch auf den Titel als beste Künstlerin durfte sie sich Hoffnungen machen. Doch weder auf dem roten Teppich noch im Saal war von ihr etwas zu sehen, wie Us Magazine jetzt berichtet. Ganz unerwartet kam ihr Fehlen allerdings nicht. Bereits im August hatte die Musikerin angekündigt, künftig kürzerzutreten und sich nach einer intensiven Phase eine Pause von der Öffentlichkeit zu gönnen. Bei den VMAs zeigte sich nun erstmals bei einem großen Branchentermin deutlich, dass sie sich tatsächlich zurückzieht.

Während ihrer "Eternal Sunshine"-Tour sprach die Sängerin mit ihrem Publikum ausführlicher darüber, wie es zu dieser Entscheidung gekommen war. Dabei machte sie deutlich, dass ihr Rückzug weder spontan noch als Reaktion auf die zuletzt aufgekommene Negativität rund um ihre Person erfolgt sei. "Die Ankündigung, die gestern gemacht wurde, war keine reaktive oder impulsive Sache", erklärte Ariana auf der Bühne. Die Entscheidung sei vielmehr schon lange in ihr gereift und von ihr bewusst sowie aus eigenem Antrieb getroffen worden. Sie wolle Grenzen ziehen, zur Ruhe kommen und sich selbst eine verdiente Auszeit ermöglichen. Gleichzeitig betonte die Sängerin, dass sie die Tour trotz aller äußeren Störgeräusche als besonders heilsame und schöne Erfahrung erlebt habe.

Mit ihrer Auszeit verbindet Ariana zudem einen weiteren beruflichen Verzicht. Sie zog sich aus der Neuauflage des Musicals "Sunday in the Park with George" im Londoner West End zurück. Dort hätte sie gemeinsam mit ihrem Wicked-Kollegen Jonathan Bailey (38) auf der Bühne gestanden. Zu dem geplanten Wiedersehen im Theater wird es nun durch ihre längere Pause, die Anfang September startete, vorerst nicht kommen. Auch ihr Fehlen bei den VMAs fügt sich damit in eine Reihe von Terminen ein, die abgesagt oder zumindest auf unbestimmte Zeit pausiert wurden. Wann Ariana wieder öffentlich auftreten wird, ist bislang offen.

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Getty Images Ariana Grande bei den 83. Golden Globe Awards im Beverly Hilton, Beverly Hills, 11. Januar 2026

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Imago Ariana Grande während ihrer "The Eternal Sunshine Tour" in London, August 2026

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Getty Images Jonathan Bailey, Ariana Grande, Sydney, 2025