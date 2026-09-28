Mit Influencerin geturtelt? Liebesgerüchte um Devin Booker

Bandelt Devin Booker (29) mit einer neuen Frau an? Um den Basketballstar kursieren seit Kurzem neue Turteleigerüchte. Er und die Influencerin Zarah Kelleher sollen auf einer privaten Party im Rahmen der New York Fashion Week auffallend viel Zeit miteinander verbracht haben. Wie ein heimlicher Beobachter gegenüber Deuxmoi berichtete, sollen sich der Sportler und Zarah über weite Strecken des Abends unterhalten und dabei "besonders vertraut" gewirkt haben.

Ob zwischen Devin und Zarah mehr als nur eine Freundschaft besteht, bleibt offen. Die Quelle stellte ausdrücklich klar, dass der Umgang der beiden auch vollkommen freundschaftlich gewesen sein könnte. Zu Beginn des Abends sollen die zwei gemeinsam mit weiteren Gästen an einem Tisch gesessen haben. Später verließen sie den Club sogar zusammen mit der Gruppe. Rund eine Stunde später sollen sie dann zum zweiten Teil der Party gemeinsam zurückgekehrt sein, der im Untergeschoss stattfand.

Bereits im Sommer hatte der NBA-Star mit seinem Liebesleben für Gesprächsstoff gesorgt. Damals meldete Deuxmoi gemeinsame Sichtungen mit Supermodel Irina Shayk (40) in den Hamptons. Auf einem veröffentlichten Foto war der abgelichtete Mann allerdings nur von hinten zu sehen und deshalb nicht eindeutig als Devin zu erkennen. Der Sportler und die Laufstegberühmtheit sollen durch gemeinsame Freunde miteinander bekannt gemacht worden sein und im Anschluss Zeit in den Hamptons verbracht haben. Wie es heute um ihr Verhältnis steht, geht aus dem Bericht nicht hervor. Zuvor war Devin über zwei Jahre hinweg in einer On-off-Beziehung mit Kendall Jenner (30). Ende 2022 trennten sich die beiden endgültig.

Anzeige Anzeige

Getty Images Devin Booker im September 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / zarahkelleher Zarah Kelleher, Influencerin

Anzeige Anzeige

Fernando Ramales / BACKGRID / ActionPress Kendall Jenner und Devin Booker in New York