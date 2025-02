Nach Bad-Bunny-Begegnung: Datet Kendall Jenner doch Devin?

Kendall Jenner (29) und Devin Booker (28) sorgen erneut für Schlagzeilen: Nachdem die Supermodel-Schwester der berühmten Kardashian-Jenner-Dynastie und der professionelle Basketballspieler in den letzten Jahren eine turbulente On-off-Beziehung geführt hatten, scheinen die beiden aktuell wieder ein Paar zu sein. Laut einem Insider, der mit dem Magazin Us Weekly sprach, würden Kendall und Devin viel Zeit miteinander verbringen und versuchen, dabei ihre Privatsphäre zu schützen: "Kendall findet Devin wirklich lustig, und ihre Beziehung scheint im Moment sehr stabil zu sein." Diese Beziehungsgerüchte kursieren nur kurze Zeit, nachdem die Fans der Beauty über ein Liebescomeback mit Bad Bunny (30) spekuliert hatten, da sich die beiden zuletzt offenbar wieder annäherten.

Die Beziehung zwischen Kendall und Devin hat in der Vergangenheit schon einige Wendungen erlebt. Die beiden wurden 2020 erstmals romantisch miteinander in Verbindung gebracht, machten ihre Beziehung jedoch erst 2021 öffentlich. Nach einer Trennung im Sommer 2022 fanden sie zunächst wieder zueinander, trennten sich jedoch im Herbst desselben Jahres erneut. Zwischenzeitlich war Kendall von Februar bis Dezember 2023 und sogar noch einmal im Sommer 2024 mit dem Musiker Bad Bunny zusammen, ehe diese Romanze endete. Im Frühjahr dieses Jahres kam es dann zur erneuten Annäherung zwischen Kendall und Devin.

Zuletzt bekräftigten Kendall und Devin wieder Liebesgerüchte, als sie gemeinsam in einem Ski-Ort in Colorado gesichtet wurden. Während die Laufstegschönheit sich mit Skibrille und Winterbekleidung bedeckt hielt, fiel der Sportler in einem entspannten Eishockeytrikot und Mütze auf. Die beiden genossen eine Mahlzeit mit Freunden, was die Spekulationen über eine mögliche Romanze des Ex-Paares erneut anheizte. Vielsagende Bilder, die dem Portal DeuxMoi vorlagen, zeigten das Traumpaar gemeinsam am Tisch sitzend, was natürlich bei den Fans sofort Hoffnungen weckte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Devin Booker und Kendall Jenner im Jahr 2022

Anzeige Anzeige

Abphotographyla / BACKGRID / Action Press Devin Booker und Kendall Jenner in West Hollywood, August 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige