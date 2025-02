Reunion? Kendall Jenner und Ex Devin im Urlaub gesichtet

Kendall Jenner (29) und Devin Booker (28) heizen die Gerüchteküche um ein mögliches Liebes-Comeback wieder an. Das Model und der NBA-Star waren gemeinsam in einem Ski-Ort in Colorado gesichtet worden, wo sie mit Freunden eine Mahlzeit und ein Glas Wein genossen. Kendall hielt sich dabei mit Skibrille und Winterbekleidung eher im Hintergrund, während Devin in einem lockeren Look mit Eishockeytrikot und Mütze zu erkennen war. Bilder, die dem Portal DeuxMoi vorliegen, zeigen, wie die beiden nebeneinander saßen, was bei den Fans sofort Hoffnungen auf eine mögliche Wiedervereinigung des Ex-Paares weckte.

Die Beziehung der beiden war 2020 erstmals öffentlich geworden. Was folgte, war ein Auf und Ab aus Trennung und Versöhnung. Nach einem Liebes-Aus im Sommer 2022 fanden sie kurze Zeit später noch einmal zueinander, nur um im Oktober desselben Jahres dann endgültig getrennte Wege zu gehen. Damals hatten enge Vertraute erklärt, dass ihre beruflichen Verpflichtungen der Hauptgrund für das Scheitern der Beziehung gewesen seien. Trotz allem schienen Kendall und Devin nie völlig den Kontakt abgebrochen zu haben, bereits Anfang 2024 war von gemeinsamen Treffen die Rede – allerdings betonten Insider damals, dass keine Exklusivität bestehe.

Während ihrer Beziehungspause datete Kendall den Musiker Bad Bunny (30), der in einem seiner Songs sogar eine Anspielung auf Devin macht. Doch diese Romanze schien genauso schnell zu verglühen, wie sie begonnen hatte. Devin hingegen hielt sich in der Öffentlichkeit zurück, was neue Beziehungen anging. Fans beider Stars hoffen nun erneut, dass die Chemie, die zwischen ihnen offensichtlich besteht, vielleicht doch noch zu einer dauerhaften Versöhnung führen könnte. Doch weder Kendall noch Devin haben bisher offiziell Stellung zu den aktuellen Gerüchten bezogen.

Abphotographyla / BACKGRID / Action Press Devin Booker und Kendall Jenner, August 2022

Getty Images Kendall Jenner und Bad Bunny, Mai 2023

