Victoria Beckham trainiert in Stilettos auf dem StairMaster

Victoria Beckham (52) hat's drauf! Kurz vor ihrer Modenschau bei der Paris Fashion Week beweist sie, dass sie selbst beim Sport keine Kompromisse eingeht. Die Designerin stellte sich in rund zehn Zentimeter hohen Stilettos auf den StairMaster und arbeitete sich Stufe für Stufe nach oben – anscheinend trotz der hohen Absätze völlig mühelos. Wie leicht ihr das zu fallen scheint, zeigte sie ihren Fans und Followern mit einem Video, in dem die kuriose Trainingseinheit von Ehemann David Beckham (51) festgehalten wurde, auf Instagram.

"Schatz, ich weiß, es ist Fashion Week, aber glaubst du nicht, dass du es ein bisschen übertreibst?", fragte er mit Blick auf ihr Schuhwerk. Victoria ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und konterte gelassen: "Nein, ich trainiere nur." Auch der Rest ihres Outfits hätte eher auf einen Laufsteg als in ein Fitnessstudio gepasst. Zu den extrem hohen Schuhen kombinierte die Sängerin einen burgunderfarbenen Ledermidirock und ein hellrosa Hemd. Sowohl die Kleidungsstücke als auch die Stilettos stammen aus ihrer eigenen Modelinie.

David unterstützt seine Frau nicht nur rund um ihre Modenschauen. Erst vor Kurzem überraschte er Victoria mit einem riesigen Blumenstrauß, den sie stolz auf Instagram präsentierte. Dazu richtete sie ein liebevolles "Ich liebe dich" an ihren langjährigen Ehemann. Der ehemalige Fußballprofi und das Ex-Spice Girl gehen bereits seit rund 30 Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Jahr 1999 gaben sie sich das Jawort. Inzwischen sind sie Eltern von vier Kindern.

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Getty Images Victoria Beckham beim Time100 Summit 2026 im Jazz at Lincoln Center in New York

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Instagram / victoriabeckham Designerin Victoria Beckham

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Instagram / davidbeckham Victoria Beckham und David Beckham gemeinsam im Urlaub.