Prince Damien spart seine "Masked-Singer"-Gage fürs Alter

Prince Damien (35) zieht nach seinem Auftritt bei "The Masked Singer" radikale Konsequenzen aus seiner Gage: Der Sänger spart das gesamte Geld für die Rente. Erst in der Vorwoche war er in der ProSieben-Show aus dem Kostüm der "Perla" geschlüpft – nun verriet er t-online Details zu seiner Finanzstrategie. Statt das Geld für Urlaub, Luxusreisen oder Feiern auf den Kopf zu hauen, wandert jeder verdiente Cent direkt in seine private Altersvorsorge. "Jeder Cent von 'The Masked Singer' geht zu 100 Prozent in meine Altersvorsorge", stellte der Musiker gegenüber dem Portal klar.

Die Zeit unter dem aufwendigen Kostüm hat sich für den Sänger gleich doppelt ausgezahlt. Die Show habe ihm nicht nur große Freude bereitet, sie habe sich auch "finanziell auf jeden Fall gelohnt", erklärte er. Über die exakte Höhe seiner Gage schwieg Prince Damien zwar. Er machte jedoch kein Geheimnis daraus, wie er das Geld investiert: Das meiste Kapital fließt in Indexfonds, während ein kleinerer Betrag als flexibler Notgroschen auf dem Konto bleibt. "Hauptsächlich in ETFs, den Rest auf einem Tagesgeldkonto – wenn es hart auf hart kommt, kann ich dort schnell auf das Geld zugreifen", schilderte er seine Strategie. Der Musiker setzt also auf eine Mischung aus langfristigen Investments und einem finanziellen Polster für unvorhergesehene Situationen.

Auslöser für seinen konsequenten Sparkurs ist der ungeschönte Blick auf seine Rentenerwartung. Nach derzeitigem Stand stünden Prince Damien im Alter gerade einmal 1.008,28 Euro im Monat zu – damit würde er als armutsgefährdet gelten. Da er als selbstständiger Musiker arbeitet, nimmt er seine finanzielle Absicherung für den Lebensabend deshalb komplett selbst in die Hand. Bekannt wurde der gebürtige Südafrikaner, der inzwischen in Hamburg lebt, als Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar". Später setzte er sich auch im Dschungelcamp durch und sicherte sich dort die Krone. Mit "The Masked Singer" stand Prince Damien, der noch nie in einer festen Beziehung war, nun erneut in einem der größten TV-Formate des Landes auf der Bühne – diesmal versteckt hinter dem Kostüm der "Perla".

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ProSieben Prince Damien als "Perla" bei "The Masked Singer", 2026

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RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Prince Damien bei "Eltons 12"

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Kammerer,Bernd Prince Damien, DSDS-Sieger