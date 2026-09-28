Tom Hardys "Mobland" ist zurück und Kritiker sind begeistert

Seit dem 18. September 2026 läuft die zweite Staffel der Gangsterserie "MobLand" bei Paramount Plus – und der Auftakt kommt bei den Kritikern deutlich besser an als erwartet. Auf Rotten Tomatoes erreicht die Fortsetzung aktuell 90 Prozent Zustimmung, Grundlage dafür sind bisher 20 Rezensionen. Damit lässt die Fortsetzung den Wert der ersten Staffel klar hinter sich: Sie kam seinerzeit auf 77 Prozent. Auch die Zuschauer bewerten die neuen Episoden derzeit etwas besser. Während Staffel eins beim Publikum 67 Prozent erreichte, liegt die zweite Staffel momentan bei 70 Prozent. Endgültig ist das Urteil allerdings noch nicht: Bislang sind längst nicht alle zehn Episoden erschienen, neue Folgen kommen im Wochenrhythmus dazu. Das Staffelfinale ist für den 20. November angekündigt. Bis dahin können sich die Prozentzahlen also durchaus noch verschieben.

Im Zentrum der Serie steht erneut Tom Hardy (49) als Harry da Souza. Als Fixer erledigt dieser heikle Aufträge für die mächtige Harrigan-Familie und gerät dabei zwischen Loyalität, rivalisierende Kräfte und einen internen Kampf um die Vorherrschaft. Conrad und Maeve Harrigan werden wieder von Pierce Brosnan (73) und Helen Mirren (81) verkörpert. Nach außen präsentiert sich das Paar geschlossen, doch der Zusammenhalt innerhalb des Verbrecherimperiums bröckelt zunehmend. Auch Paddy Considine (53), Joanne Froggatt (46) und Johnny Flynn (43) gehören zum Ensemble der Serie. Hinter den Kulissen sind unter anderem Guy Ritchie (58), Drehbuchautor Jez Butterworth, Tom selbst und David C. Glasser als Executive Producer beteiligt. Unabhängig von den noch ausstehenden Folgen steht zudem bereits fest, dass die Geschichte weitergeführt wird: Eine dritte Staffel der Gangsterserie wurde schon offiziell bestätigt.

Schon vor dem Start der neuen Episoden hatte ein Teaser einen Vorgeschmack geliefert. Darin war Tom wieder als knallharter Harry inmitten der chaotischen Londoner Unterwelt zu sehen. Brutale Schießereien und Familienfehden deuteten damals an, wie groß der Druck auf die Hauptfigur in den kommenden Folgen werden würde. Auch Helen und Pierce kehrten in dem Clip als einflussreiches Gangsterpaar zurück. Der bröckelnde Zusammenhalt ihrer Familie rückte dabei deutlich ins Zentrum der Handlung. Für Tom, der am 15. September 49 Jahre alt wurde, ist "MobLand" dabei weit mehr als nur eine Hauptrolle. Der mittlerweile 49-Jährige übernimmt die Hauptrolle und wirkt zugleich als Executive Producer an der Gestaltung der Serie mit. Bereits in der ersten Staffel spielte sich sein Harry durch ein Umfeld aus Gewalt, Macht und widersprüchlichen Loyalitäten. Staffel zwei knüpft daran an, verschärft aber den internen Machtkampf bei den Harrigans – und erzielt damit bei den Kritikern bislang eine deutlich stärkere Resonanz als der Vorgänger.

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Getty Images Tom Hardy bei der Weltpremiere von "MobLand" Staffel zwei im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Paramount Plus Tom Hary in der zweiten Staffel von "MobLand"

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Getty Images Tom Hardy bei der Premiere von "MobLand" im SVA Theater in New York City