Unheilig feiert Comeback an der Chartspitze und bei WWM

Unheilig ist 2026 ein eindrucksvolles Comeback in den deutschen Albumcharts gelungen. Die Band um den Grafen hat mit ihrer neuen Platte direkt Platz eins erobert und damit an ihre größten Erfolge angeknüpft. Bemerkenswert ist vor allem der zeitliche Abstand: Gut zehn Jahre lagen zwischen diesem Triumph und dem letzten Mal, dass die Gruppe ein Album an der Chartspitze platzieren konnte. Für Unheilig ist es bereits das fünfte Werk, das den Sprung auf den Chartthron geschafft hat. Damit stellt die Gruppe zugleich einen persönlichen Bestwert auf. Das Comeback führte den Grafen und seine Bandkollegen also nicht nur zurück ins Rampenlicht, sondern auf Anhieb bis ganz nach oben. Ihre lange Abwesenheit hat dem Interesse an der Musik offenbar keinen Abbruch getan: Mit dem aktuellen Spitzenreiter erweitert die Band ihre beachtliche Nummer-eins-Bilanz.

Wie besonders dieser Erfolg ist, zeigte sich zuletzt an ungewöhnlicher Stelle. Der Chart-Rekord wurde in einer aktuellen Ausgabe von Wer wird Millionär? zum Quizthema. Kandidatin Aline Müller sollte wissen, welche Band 2026 gut zehn Jahre nach ihrer vorherigen Nummer eins ihr insgesamt fünftes Album an der Chartspitze feiern konnte. Neben Unheilig standen auch The Kelly Family, Die Prinzen und Tocotronic als mögliche Antworten zur Wahl. Richtig war schließlich Antwort A: Unheilig. Damit rückte die Quizshow die außergewöhnliche Comeback-Bilanz der Gruppe in den Mittelpunkt. Nach einer langen Abwesenheit von neuen Veröffentlichungen schaffte es die Band beim ersten Anlauf wieder ganz nach oben. So wurde der Erfolg vor einem Millionenpublikum noch einmal hervorgehoben. Für den Grafen markiert die fünfte Spitzenposition einen weiteren Meilenstein in der Geschichte seines Musikprojekts.

Eingeläutet hatte Unheilig die musikalische Rückkehr mit dem Studioalbum "Liebe Glaube Monster" – dem ersten neuen Studioalbum nach fast zehn Jahren Pause. Darauf präsentiert der Graf auch die emotionale Ballade "Du bist meine Heimat", die seiner Ehefrau gewidmet ist. In dem Song verarbeitet der Sänger seine tiefe Verbundenheit zu ihr und die Dankbarkeit, die er ihr gegenüber empfindet. Hinter der persönlichen Liebeserklärung steckt eine besonders lange Geschichte: Der Graf und seine Frau kennen sich bereits seit ihrer Kindheit. Inzwischen kennen die beiden sich seit mehr als 50 Jahren. Damit verbindet das Comebackalbum den großen Erfolg in den Charts mit sehr privaten Themen. Während Unheilig nach der langen Auszeit ein neues Kapitel aufschlägt, setzt der Sänger seiner langjährigen Beziehung auf der Platte zugleich ein musikalisches Denkmal.

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Getty Images Unheilig bei der 31. José Carreras Gala in Leipzig, Dezember 2025

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026

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Getty Images Der Graf von Unheilig bei Schlagerbooom in der Westfalenhalle, Dortmund, 18. Oktober 2025