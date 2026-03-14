Unheilig ist zurück: Der Graf veröffentlicht neues Album

Der Graf und seine Band Unheilig haben heute ihr neues Album "Liebe Glaube Monster" veröffentlicht – das erste Studioalbum nach fast zehn Jahren Pause. Zeitgleich mit der Albumveröffentlichung erscheint auch die emotionale Ballade "Du bist meine Heimat", mit der der Musiker seiner Ehefrau eine musikalische Liebeserklärung widmet. Der Song beschreibt die tiefe Verbundenheit und Dankbarkeit für über 50 gemeinsame Lebensjahre. "Es war mir unendlich wichtig, meiner Frau auch in einem Song einmal von ganzem Herzen und damit auch öffentlich 'Danke!' zu sagen. Ohne sie wäre ich heute nicht der Mensch, der ich bin", erklärte der Graf laut einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt. Das Paar kennt sich bereits seit der Kindheit und ist seitdem unzertrennlich.

Schon im September vergangenen Jahres hatte der Musiker mit der Single "Wunderschön" einen ersten Vorgeschmack auf das neue Album gegeben. Es folgten die Singles "Mein Löwe" im November und "Spiegel" im Januar dieses Jahres. Der Graf beschreibt "Liebe Glaube Monster" als Konzeptalbum, das seine Gedanken, Erfahrungen, Träume und Emotionen der vergangenen neun Jahre vereint. "Musik war immer meine Sprache, und mit Musik geht das für mich am besten", so der Künstler. Musikalisch bleibt Unheilig seiner charakteristischen Vielfalt treu – von Metal über Pop und Rock bis hin zu Balladen und Electro ist auf dem Album alles vertreten.

Nachdem der Graf im Februar vergangenen Jahres sein Comeback angekündigt hatte, ist die Veröffentlichung des Albums nun der nächste große Schritt seiner Rückkehr. 2016 hatte er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Doch wie sich herausstellte, war ein endgültiger Abschied von der Musik nicht möglich – die Sehnsucht nach seinen Fans und der Bühne wurde über die Jahre immer größer. Mit seinem Erfolgsalbum "Grosse Freiheit" war der Graf insgesamt drei Jahre in den Charts und 56 Wochen in den Top 10 notiert. Bis heute wurde das Album neunfach mit Platin ausgezeichnet und gilt als das erfolgreichste Album eines deutschsprachigen Künstlers aller Zeiten. Der scheinbare Spagat zwischen Auftritten beim Festival Wacken und der Show von Carmen Nebel (69) sei Teil der Unheilig-DNA, betont der Musiker, der trotz seines Handicaps als Stotterer seinen festen Platz in der Öffentlichkeit gefunden hat.

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Imago Frontmann Der Graf von Unheilig, Dezember 2025

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Getty Images Unheilig bei der 31. José Carreras Gala in Leipzig, Dezember 2025

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Imago Der Graf von Unheilig im September 2025 bei der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig