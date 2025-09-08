Neuauflage von "Club der roten Bänder": Das ist der Cast

Zehn Jahre nach der ersten Ausstrahlung kehrt die beliebte Serie Club der roten Bänder zurück. Die Neuauflage mit dem Titel "Club der roten Bänder – Die neue Generation" wird 2026 auf Vox und RTL+ zu sehen sein. Die Dreharbeiten haben bereits Mitte August im Umland von Köln begonnen, wie RTL in einer Pressemitteilung verriet. Inhaltlich bleibt sich die Geschichte der alten Prämisse treu: Fünf Jugendliche, die gegen schwere Krankheiten kämpfen, finden zueinander und schließen eine besondere Freundschaft. Die neuen Hauptdarsteller, die den Club der roten Bänder in die nächste Generation führen, sind Yoran Leicher, Mariama Jobe, Voicu Dumitraş, Greta Krämer und Jona Levin Nicolai.

Die Produktion der Serie erfolgt unter bewährter Leitung: Gerda Müller produziert gemeinsam mit Bantry Bay Productions, während das Regie-Duo Felix Binder und Aki Wegner die Inszenierung übernimmt. Beide sind mit dem Original bestens vertraut und sollen die emotionale Stärke des Erfolgsformats beibehalten. Auch der ehemalige Schauspieler Nick Julius Schuck (23), der in der Vergangenheit als Hugo das Publikum begeisterte, ist nun hinter den Kulissen als Junior Producer tätig. Die Serie basiert weiterhin auf der autobiografischen Vorlage von Albert Espinosa und wird von Adrian Spring und Kirsten Loose neu interpretiert, um den Bedürfnissen einer modernen Generation gerecht zu werden.

In den Jahren 2015 bis 2017 verzauberte "Club der roten Bänder" das Publikum mit seiner einzigartigen Mischung aus Dramatik und Humor, erntete zahlreiche Preise wie den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis und endete nach drei erfolgreichen Staffeln. Mit dem neuen Kapitel, das 2026 starten soll, dürfen sich alte und neue Fans erneut auf tiefgreifende Momente und bewegende Geschichten freuen. Besonders spannend wird, wie die bereits damals preisgekrönte Storyline in der Neuauflage modernisiert wird, um erneut Millionen zu berühren.

RTL / Kai Schulz Voicu Dumitras, Jona Levin Nicolai, Greta Krämer, Mariama Jobe und Yoran Leicher

RTL / Kai Schulz Cast und Crew der neuen Serie "Club der roten Bänder – Die neue Generation"

Getty Images Die "Club der roten Bänder"-Darsteller im Oktober 2017