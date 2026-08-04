"Club der roten Bänder"-Star Nele Schepe posiert für Playboy

Schauspielerin Nele Schepe (32) wagt sich in den deutschen Playboy – und das ganz ohne Kostüm oder Rolle. Die 32-Jährige, die vielen Zuschauern durch ihre Darstellung der Kim in der VOX-Serie Club der roten Bänder bekannt ist, posiert für die September-Ausgabe des Magazins mit freizügigen Aufnahmen. Bereits am 6. August 2026 erscheint das Heft mit der Fotostrecke. Für Nele war das Shooting dabei weit mehr als ein gewöhnlicher Job-Termin – sie bezeichnet es gegenüber dem Playboy als "kleine Challenge" für sich selbst.

Kleidung spielt in Neles Alltag eine besondere Rolle, denn als Schauspielerin ist sie für sie auch ein Arbeitsmittel: "Gerade in meinem Beruf als Schauspielerin sind Klamotten irgendwie auch eine Art Verkleidung, über die ich mich äußern und mit der ich arbeiten kann", erklärt sie im Playboy. Beim Nacktshooting hingegen stehe man einfach da und sei, wie man eben ist. Als sie die fertigen Aufnahmen sah, habe sie ihren Körper plötzlich mit anderen Augen wahrgenommen. "Wenn ich jetzt auf die Bilder gucke, sehe ich, dass ich nackt wunderschön aussehe", verrät Nele. Daraus zieht sie eine ganz persönliche Erkenntnis: "Ich habe gesehen, dass ich mich gar nicht 'verkleiden' muss, um mich schön zu finden."

Für die zweifache Mutter geht die Bedeutung der Bilder jedoch noch tiefer. Mit dem Playboy-Shooting verbindet Nele ein Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit: "Hier bin ich, und das zeige ich der Welt – noch unabhängiger kann man doch gar nicht sein", sagt sie im Playboy. Ihr Fazit zum Debüt im Männermagazin fällt entsprechend positiv aus: "Diese Freiheit so zeigen zu können, ist ein ganz, ganz schönes Gefühl." Mit ihrer Rolle als Kim in "Club der roten Bänder" hatte sich Nele einst in die Herzen vieler Zuschauer gespielt. Die Serie lief von 2015 bis 2017 bei VOX und erzählte die Geschichte einer Gruppe junger Patienten in einer Kinderklinik.

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ActionPress Nele Schepe im September 2020

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RTL / Martin Rottenkolber Greta Krämer, Yoran Leicher, Mariama Jobe und Jona Levin Nicolai in "Club der roten Bänder – Die neue Generation"

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Getty Images Die "Club der roten Bänder"-Darsteller