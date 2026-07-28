Starttermin der "Club der roten Bänder"-Neuauflage bekannt

Fans der Kult-Serie dürfen sich freuen: "Club der roten Bänder – Die neue Generation" bekommt einen offiziellen Starttermin. Ab dem 25. August sind wöchentlich Doppelfolgen der neuen, sechsteiligen Serie auf RTL+, Sky und WOW zu sehen. Wer lieber klassisch vor dem Fernseher schaut, muss sich noch etwas länger gedulden: Ab dem 8. September läuft die Neuauflage dienstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei VOX. Das geht aus einer offiziellen Pressemitteilung von VOX hervor.

In der neuen Generation treffen fünf Jugendliche auf den Krankenhausfluren aufeinander – jeder mit seiner ganz eigenen Geschichte. Die Charaktere kämpfen unter anderem gegen Leukämie, sind auf Dialyse angewiesen oder leiden unter Angstzuständen. Was als zufällige Begegnung beginnt, wächst zu einer tiefen Freundschaft – bis eine Entscheidung eines Gruppenmitglieds alles auf den Kopf stellt. Vor der Kamera stehen Yoran Leicher, Mariama Jobe, Voicu Dumitraş, Greta Krämer und Jona Levin Nicolai. Auf dem Regiestuhl nehmen Felix Binder, der bereits die Originalserie sowie den Kinofilm inszenierte, und Aki Wegner Platz. Eine besondere Rolle hinter den Kulissen übernimmt Nick Julius Schuck (24): Er spielte einst in der Originalserie den Charakter Hugo und ist bei der Neuauflage nun als Junior Producer tätig.

Die ursprüngliche Serie "Club der roten Bänder" basiert auf der autobiografischen Vorlage "Polseres vermelles" des spanischen Autors Albert Espinosa und startete 2015 auf VOX. Über drei Staffeln bis 2017 sowie mit dem Kino-Prequel "Club der roten Bänder – Wie alles begann" aus dem Jahr 2019 sammelte das Format zahlreiche Auszeichnungen, darunter den International Emmy Kids Award, den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis. Die Dreharbeiten zur Neuauflage hatten bereits im Sommer 2025 im Umland von Köln begonnen.

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RTL Das Logo zur Sendung "Club der roten Bänder - Die neue Generation"

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RTL / Martin Rottenkolber Greta Krämer, Yoran Leicher, Mariama Jobe und Jona Levin Nicolai in "Club der roten Bänder – Die neue Generation"

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RTL / Kai Schulz Mariama Jobe als Nora in "Club der roten Bänder – Die neue Generation"