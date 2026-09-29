Achterbahn der Gefühle? Das läuft zwischen RAYE und Michael

RAYE hat auf dem roten Teppich der VMAs bezüglich der Gerüchte um ihr Verhältnis zu Michael B. Jordan (39) endlich Klartext gesprochen. Zwischen den beiden läuft keine Romanze – das machte sie gegenüber Extra deutlich. Nachdem ein gemeinsamer Ausflug der beiden in den Freizeitpark Six Flags Magic Mountain Anfang August für reichlich Spekulationen gesorgt hatte, fand die Sängerin eine schlichte Erklärung: "Wir sind einfach Freunde, die Achterbahnen mögen." Ohne gemeinsame Zukunft sind die beiden jedoch nicht. RAYE verriet nämlich, dass sie und Michael derzeit an einem Projekt arbeiten, über das bislang nichts nach außen dringen soll. Einzelheiten dürfe die Sängerin daher nicht verraten, denn sonst könnte Ärger drohen.

Über die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler sagte sie: "Wir haben an einigen Dingen gearbeitet, und das ist wirklich schön." Auch gegenüber ET wurde RAYE noch einmal deutlich und betonte den freundschaftlichen Charakter ihrer Beziehung zum "Sinners"-Star: "Wir sind einfach wunderbare Freunde." Doch auch wenn es zwischen den beiden nicht romantisch funkt, heißt es noch lange nicht, dass sie der Liebe abgeschworen hat. Für eine neue Beziehung bleibt die Musikerin grundsätzlich offen, aber nicht auf Biegen und Brechen. "Ich bin wirklich aufgeregt, aber ich erzwinge dieses Kapitel auch nicht", erklärte sie im Gespräch. Sie vertraue darauf, dass sich die Liebe auf natürliche Weise ergebe. Bis dahin konzentriert sich RAYE nach eigenen Angaben auf ihre Arbeit – und vor allem darauf, zwischenzeitlich genügend Schlaf zu bekommen.

Grund für das Brodeln in der Gerüchteküche war der Besuch von RAYE und Michael am 7. August im Six Flags Magic Mountain vor den Toren von Los Angeles. Ein Fanvideo, das auf TikTok die Runde machte, zeigte die beiden beim Einsteigen in eine Achterbahn. Während sie auf den Start warteten, unterhielten sie sich angeregt und wirkten dabei ausgesprochen entspannt miteinander, passend zu RAYEs freundschaftlicher Schilderung. Die Liebe spielt jedoch in ihrer beruflichen Laufbahn eine größere Rolle: In der Sendung "Today" erzählte die Brit-Award-Gewinnerin, sie wolle erst dann wieder ein Album aufnehmen, wenn sie sich verliebt habe. Sobald also das nächste Album rauskommt, kann man erahnen, dass RAYE jemand an ihrer Seite hat.

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Getty Images RAYE bei den Brit Awards 2024

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Getty Images Michael B. Jordan, Schauspieler

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Getty Images Sängerin Raye im März 2025 bei der Paris Fashion Week