Nach Trennung: Lil Wayne verlobt sich mit Madi Cannon

Da staunen wohl nicht nur die Fans! Lil Wayne (44) und Madi Cannon haben überraschend wieder zueinandergefunden: Nur wenige Monate nach der öffentlich bestätigten Trennung wollen der Rapper und die Influencerin nun heiraten. Der 44-Jährige machte die Verlobung am Montagabend in einem Video bekannt, das eigentlich seinem Rapperkollegen B.G. und dessen eigener Verlobung gewidmet war. Das berichtet unter anderem TMZ. Gemeinsam mit seiner 23-jährigen Partnerin richtete er zunächst Glückwünsche an den Musiker. Dann aber nutzte der Musiker die Gelegenheit für seine eigene Ankündigung. An der Seite von Madi erklärte er in dem Clip: "Glückwunsch, Bitch. Und ich werde diese hier heiraten. Das ist Madison. Das ist meine Verlobte", verkündete er in dem Glückwunschclip. Damit nutzten die beiden ausgerechnet eine persönliche Botschaft an B.G., um ihre Versöhnung und zugleich ihre Verlobung öffentlich zu machen. Noch vor wenigen Monaten hatte bei dem Paar alles nach einem endgültigen Liebes-Aus ausgesehen.

In dem gemeinsamen Clip wirken die beiden bestens gelaunt. Beide lächeln in die Kamera, während sie B.G. zu dessen bevorstehender Hochzeit gratulieren. Dass sie dabei auch ihre eigenen Heiratspläne enthüllen, dürfte besonders überraschend kommen: Noch einige Monate zuvor schien ihre Beziehung beendet zu sein. Damals hatte der Musiker nicht nur das Liebes-Aus verkündet, sondern auch kursierende Gerüchte über eine angebliche Verlobung ausdrücklich dementiert. Nun bezeichnete er Madi erstmals klar als seine künftige Ehefrau. Viele Details zu dem neuen Kapitel ihrer Beziehung behielten die beiden allerdings für sich. Wie Lil Wayne um Madis Hand anhielt und wann der Antrag stattfand, verrieten sie in dem Video nicht. Auch einen Verlobungsring rückten sie nicht näher in den Mittelpunkt. Ob das Paar bereits mit den Hochzeitsvorbereitungen begonnen hat oder sogar schon einen Termin festgelegt hat, ist bislang ebenfalls nicht bekannt.

Bereits im Frühjahr 2026 hatten in den sozialen Medien erste Gerüchte die Runde gemacht, wonach sich der Rapper und die Influencerin verlobt haben sollen. Vor rund zwölf Wochen sorgte der Musiker dann selbst für Klarheit. In einem Instagram-Video erklärte er, dass die Beziehung zu der Influencerin beendet sei und es entgegen den kursierenden Behauptungen zuvor keinen Antrag gegeben habe. Trotz des Liebes-Aus fand Lil Wayne damals wertschätzende Worte für die gemeinsame Zeit und bezeichnete Madi als einen besonderen Menschen. Das Beziehungsende begründete er damit, ihr nicht zur Last fallen zu wollen. Inzwischen hat sich die Situation offenbar grundlegend verändert: Mit der öffentlichen Verlobungs-Bestätigung steht fest, dass die beiden ihrer Liebe noch eine Chance gegeben haben. Wann genau sie sich wieder annäherten und zu welchem Zeitpunkt Lil Wayne schließlich die Frage aller Fragen stellte, ließen der Rapper und seine Partnerin in ihrem überraschenden Video jedoch offen.

Anzeige Anzeige

SUZANNE CORDEIRO/AFP via Getty Images, Instagram / xomadik Collage: Rapper Lil Wayne und Madi Cannon

Anzeige Anzeige

Getty Images Lil Wayne, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Lil Wayne, Rapper