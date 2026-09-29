Sänger Jürgen Drews stammt von altem Adelsgeschlecht ab

Joelina Drews (31) überrascht mit einem Blick in die Familiengeschichte: In dem Podcast "Drews Cordalis Petry – Kids-Club", den sie gemeinsam mit Lucas Cordalis (59) und Achim Petry (52) betreibt, verrät die Sängerin, dass in ihrem Stammbaum adelige Wurzeln stecken. Diese Wurzeln reichen tief in die Familiengeschichte ihres Vaters Jürgen Drews (81) zurück. Der "König von Mallorca" wurde 1945 nämlich nicht unter seinem berühmten Künstlernamen, sondern als Jürgen Ludwig Buttlar geboren. Seine Mutter Lieselotte gehörte zum traditionsreichen fränkisch-hessischen Adelsgeschlecht derer von Buttlar. Erst im späteren Verlauf übernahm er den Nachnamen seines Vaters Werner Drews, mit dem er Musikgeschichte schrieb. Für seine Tochter steht damit fest, welches Erbe sie in sich trägt. "Ich bin wirklich ein Abkömmling von einem Adelsgeschlecht", erklärt Joelina in dem Podcast.

An die noblen Vorfahren erinnert bis heute offenbar ein besonderes Erbstück, das sich noch immer im Besitz der Familie befindet. "Wir haben einen Siegelring von meiner Oma", berichtet Joelina im "Drews Cordalis Petry – Kids-Club". Das wertvolle Erbstück befindet sich nach Angaben der Sängerin mittlerweile im Besitz ihres Vaters. Ob Jürgen Drews den Ring im Alltag trägt oder ihn sicher als Andenken verwahrt, behielt sie für sich. Lucas Cordalis nahm die adlige Familiengeschichte direkt zum Anlass für einen lockeren Spruch und fragte augenzwinkernd, ob sich Joelina ab jetzt eigentlich als Burgfräulein oder Prinzessin vorstellen müsse. Die Musikerin nimmt die Frage mit Humor und antwortet lachend: "Ich habe keine Ahnung." Eine passende Anekdote aus ihrer Kindheit hat sie trotzdem parat: Als kleines Mädchen habe sie sich besonders gerne als Prinzessin verkleidet.

Sein wohl bekanntester Titel hat mit der adeligen Ahnenreihe hingegen nichts zu tun. Zum "König von Mallorca" wurde Jürgen 1999 bei "Wetten, dass...?" auf der Insel gekrönt. Thomas Gottschalk (76) kündigte den Sänger und Costa Cordalis (†75) damals als Ersatz für König Juan Carlos (88) an und bezeichnete die beiden kurzerhand als die Könige von Mallorca. Im selben Jahr erschien dann auch Jürgens Song "König von Mallorca", der den Beinamen endgültig festigte. Neben den Anekdoten über ihre Familie gibt Joelina in ihrem Podcast auch ganz private Einblicke. Seit etwa fünf Jahren geht sie gemeinsam mit ihrem Partner Adrian Louis durchs Leben. Die beiden setzen in ihrer Beziehung auf absolute Transparenz: Sie kennen nicht nur die Handy-PIN des jeweils anderen, sondern haben auch kein Problem damit, sich zusammen alte Aufnahmen aus vergangenen Partnerschaften anzusehen.

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Instagram / ichbinjoelina Jürgen Drews, Sänger

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Imago Joelina Drews beim "Cathy Hummels Wiesn Bummel" auf dem Oktoberfest 2026 in München

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