Ohne Lederhose mischt Trevor Noah die Wiesn auf

Mit diesem Gast hatten die Besucher des Münchner Oktoberfests wohl nicht gerechnet: Trevor Noah hat die Gäste auf der Wiesn mit einem spontanen Besuch überrascht. Wie Bild berichtet, betrat der Comedian am 29. September 2026 um 20.17 Uhr gemeinsam mit mehreren Begleitern das Schottenhamel-Festzelt. Dort mischte er sich unter die Wiesngäste und erlebte rund zwei Stunden lang das Treiben in einem der bekanntesten Zelte auf der Theresienwiese. Erst am Mittag war er aus dem südafrikanischen Johannesburg in der bayerischen Landeshauptstadt gelandet. Auf die traditionelle Wiesntracht verzichtete er bei seinem Abstecher allerdings ganz bewusst – von Lederhosen keine Spur. Damit fiel Trevor zwischen den zahlreichen Besuchern in bayerischer Kleidung zwar auf, ließ sich den Wiesnbesuch aber trotzdem nicht entgehen. Nach etwa zwei Stunden endete sein überraschender Auftritt im Festzelt wieder.

Schon am Nachmittag stand Trevor Noah bei der Münchner Gründerkonferenz Bits & Pretzels auf der Bühne. Dort sprach er mit Joko Winterscheidt (47) über seine Karriere und erklärte auch, weshalb er später ohne bayerisches Beinkleid auf dem Oktoberfest erschien. Dabei erklärte er, dass man ihm durchaus das komplette bayerische Paket angeboten hatte. "Mir wurden Bier und Lederhosen angeboten. Und ich hätte Ja sagen können. Aber als ich sie an den Beinen der Männer gesehen habe, war mir klar: Das ziehe ich nicht an", scherzte Trevor laut Bild bei Bits & Pretzels. Eine humorvolle Begründung für seinen Wiesn-Look ohne Tracht lieferte der Comedian gleich mit: "Nichts erscheint mir unbequemer als Lederhosen, während ich mich betrinke", erklärte er vor dem Publikum. Beim späteren Festzeltbesuch blieb Trevor seiner Ankündigung kleidungstechnisch treu: Das Bier hingegen schien für den Gast aus Übersee deutlich weniger ein Problem darzustellen.

Im Gespräch mit Joko ging es außerdem um Trevors Karriere. 2015 übernahm er die Moderation von "The Daily Show" von Jon Stewart (63) – ein Schritt, der ihn damals zweifeln ließ. "Ich hätte doch nicht die 'Daily Show' übernehmen und sagen können: 'Ja, ich weiß genau, was ich hier tue'. Dann wäre ich ein Idiot gewesen. Wirklich", erklärte er bei Bits & Pretzels. Vor dem großen Karriereschritt habe ihm Comedian Chris Rock (61) sogar eine wenig ermutigende Prognose gegeben: "Das wird furchtbar. Du wirst scheitern." Trevor habe darauf nur erwidert: "Wow. Danke, Chris." Danach sei jedoch der entscheidende Rat gefolgt: "Sobald du weißt, dass du scheitern wirst, kannst du Spaß haben." Der Entertainer nahm den Job an und blieb sieben Jahre. Heute folgen ihm rund zehn Millionen Menschen auf Instagram, er moderierte mehrfach die Grammy Awards und tourt international mit seinen Stand-up-Shows.

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Getty Images Trevor Noah bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

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Imago Joko Winterscheidt, 2025

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Getty Images Trevor Noah, Moderator