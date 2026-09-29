Dates verwechselten Emmy Rossum mit ihrer "Shameless"-Figur

Emmy Rossum (40) hatte während ihrer Zeit als Fiona Gallagher in der Serie Shameless einige ziemlich dubiose Datingerfahrungen gesammelt. Im Podcast "Pretty Tough" von Maria Sharapova berichtete die Schauspielerin nun, dass ihre über Jahre gedrehten Nackt- und Intimszenen sogar ihr Liebesleben beeinflusst hätten. Einige Männer hätten sie offenbar mit ihrer freizügigen Serienfigur verwechselt. Noch bevor es zu einem persönlichen Treffen kam, hatten sie sich ein festes Bild von Emmys Charakter und Sexualität gemacht. "Es wurde wegen der Nacktheit in der Serie ziemlich kompliziert. Alle Männer, mit denen ich ausging, hatten vorgefasste Vorstellungen davon, wer ich war oder wie ich sexuell war", schilderte sie im Gespräch. Dass ihre Dates nicht zwischen der echten Emmy und ihrer Rolle unterscheiden konnten, bezeichnete die Darstellerin als "bizarr".

Eine Begegnung blieb Emmy Rossum besonders im Gedächtnis: Einen dieser Männer lernte sie während eines Flugs kennen. Die beiden verabredeten sich anschließend zu einem Date. Dort erzählte er ihr von seinem großen politischen Traum. "Er sagte: 'Ich möchte wirklich eines Tages Präsident werden.' Und ich sagte: 'Wow, das ist ein großartiges Ziel'", erzählte Emmy. Doch der Mann machte sich offenbar schon Gedanken darüber, welchen Einfluss ihre Serienrolle auf seine mögliche Laufbahn haben könnte. Er befürchtete, Emmys freizügige Szenen in "Shameless" könnten ihm bei einer späteren Kandidatur schaden. Seine ungewöhnliche Sorge formulierte er ganz direkt: "Aber ich habe das Gefühl, dass es für eine Kandidatur schwierig sein könnte, mit jemandem zusammen zu sein, der sich auf diese Weise gezeigt hat – glaubst du, das könnte für mich problematisch sein?" Für die Schauspielerin bleibt diese Begegnung bis heute skurril.

Nach diesen prägenden Datingerfahrungen fand die Schauspielerin jedoch mit "Mr. Robot"-Schöpfer Sam Esmail ihr privates Glück. Kennengelernt hatten sich die beiden bei den Dreharbeiten zur romantischen Komödie "Comet". Im Mai 2017 gaben sie sich das Jawort. Seit Mai 2021 sind Emmy und Sam Eltern einer Tochter, im April 2023 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Vor Sam war Emmy bereits mit Justin Siegel verheiratet. Der damalige Interscope-Records-Manager hatte sie vor einem sechsmonatigen Dreh in Mexiko vor eine krasse Wahl gestellt: Entweder Hochzeit oder Trennung. Obwohl Emmy schon Zweifel an der Beziehung hatte, entschied sie sich mit 21 Jahren für die Ehe. Später trennte sich das Paar jedoch.

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Getty Images Emmy Rossum bei der New York City Ballet Spring Gala im David H. Koch Theater, Lincoln Center, am 7. Mai 2026

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Imago Emmy Rossum und William H. Macy in der Serie Shameless

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Getty Images Emmy Rossum und Sam Esmail bei der Premiere von "Leave The World Behind" im Paris Theater in New York City am 4. Dezember 2023