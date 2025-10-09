"Trifft mich": Amira Aly spricht über Kindheit ohne Vater

Amira Aly (33) hat im Podcast "M wie Marlene" von Marlene Lufen (54) sehr offen über ein emotionales Thema aus ihrer Kindheit gesprochen: das Aufwachsen ohne ihren Vater. Die Moderatorin war gerade einmal drei Jahre alt, als ihr Vater die Familie verließ. Sie kann sich an diese Zeit kaum erinnern, meint aber dennoch: "Das trifft mich heute immer noch". Die Sehnsucht nach einem Vater, der sie zur Schule bringt oder auf den Schultern trägt, habe sie stets begleitet, gestand Amira unter Tränen. Sie beschreibt diese schmerzhafte Erfahrung als ein Gefühl der Lücke, das über die Jahre immer präsent blieb.

Mit Mitte 20 ergab sich schließlich die Gelegenheit, ihren Vater in Ägypten wiederzusehen – eine Initiative ihres damaligen Mannes Oliver Pocher (47). Amira erzählt, dass sie bei dem Zusammentreffen keine Fragen an ihren Vater hatte. Vielmehr sei es ihr darum gegangen, jemanden zu sehen, dem sie ähnlich ist. Dieses Wiedersehen empfand sie als heilend, auch wenn eine enge Beziehung bis heute ausblieb. Mit ihrem jetzigen Partner, Christian Düren (35), hat sie hingegen eine harmonische Patchwork-Familie aufgebaut. Die beiden ziehen gemeinsam Amiras Söhne groß und sprechen offen über mögliche gemeinsame Kinder, verrät sie im Podcast. Doch bevor neue Pläne geschmiedet werden, wolle sie erst einmal zur Ruhe kommen.

Schon früher sprach Amira über die prägende Rolle eines abwesenden Vaters in ihrem Leben. Diese Emotionen hat sie auch künstlerisch verarbeitet, etwa während ihrer Teilnahme an einer Tanzshow. Die Erfahrung hat sie jedoch nicht davon abgehalten, selbst eine liebevolle Mutter zu sein. Für ihre beiden Söhne wünscht sie sich nur das Beste, während sie nun in ihrem neuen Leben in Köln mit Christian und ihren Kindern einen Ort der Stabilität und des Glücks gefunden hat.

IMAGO / BREUEL-BILD Amira Aly, September 2025

Instagram / oliverpocher Amira und Oliver Pocher am Geburtstag ihres Sohnes im Dezember 2023

Imago Amira Aly, Moderatorin