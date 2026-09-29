Drew Barrymore enthüllt ihren schlimmsten Albtraum als Mama

Drew Barrymore (51) hat offen darüber gesprochen, was ihr bei der Erziehung ihrer Töchter besonders wichtig ist. In einer aktuellen Folge ihrer "The Drew Barrymore Show" erklärte die Schauspielerin, dass Olive und Frankie nicht schon in jungen Jahren zu viele Freiheiten, Privilegien und Möglichkeiten bekommen sollen – so, wie sie es selbst als Kinderstar erlebt hat. "Ich sehe, dass diese Kinder, sowohl Jungen als auch Mädchen, zu früh zu viel bekommen", erklärte sie. Beim Thema Schauspiel zieht Drew deshalb eine klare Grenze: Eine Rolle in einer Schulaufführung würde sie sofort unterstützen, ein professioneller Einstieg ins Showgeschäft mit 13 oder 14 Jahren kommt für ihre Töchter dagegen nicht infrage. Erst wenn Olive und Frankie deutlich älter sind, möchte sie einen solchen Schritt mittragen und sie auf ihrem Weg begleiten.

Drews Haltung hängt eng mit ihren eigenen Erfahrungen als Kinderstar zusammen. "Das erinnert mich wirklich an meinen eigenen persönlichen Absturz, weil mir als Kind einfach zu viele Privilegien, Freiheiten und Zugangsmöglichkeiten anvertraut wurden, als ich noch zu jung dafür war und nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte", gestand sie in ihrer Talkshow. Gleichzeitig beschäftigt sie die Frage, wie sie Olive und Frankie vor ähnlichen Erfahrungen schützen kann, ohne ihre eigene Vergangenheit auf sie zu übertragen. Die beiden interessieren sich offenbar immer wieder für die Schauspielerei, bislang hält Drew sie jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Gegenüber People stellte sie zudem klar, ihre Kinder nicht zur Vermarktung ihrer eigenen Marke nutzen zu wollen. Wann sie ihnen den Einstieg ins Showgeschäft erlauben würde, weiß sie selbst noch nicht genau: "Es ist nicht 13 und wahrscheinlich auch nicht 14. Die Altersgrenze liegt höher."

Drew selbst kam schon früh mit dem Showgeschäft in Berührung: Bereits als Baby stand sie für einen Werbespot vor der Kamera, mit sieben Jahren machte sie "E.T. – Der Außerirdische" schließlich weltberühmt. Auf den frühen Ruhm folgten eine turbulente Kindheit sowie Probleme mit Drogen und Alkohol. Ihre Karriere als Kinderstar betrachtet Drew dennoch differenziert, denn die Arbeit habe ihr damals Halt und eine feste Struktur gegeben. Die eigentlichen Probleme führt sie vielmehr auf die schwierigen Umstände zurück, unter denen sie aufwuchs. Ihre Töchter Olive und Frankie stammen aus der Ehe mit Will Kopelman (48), mit dem sie von 2012 bis 2016 verheiratet war. Obwohl die Scheidung für Drew sehr schmerzhaft war, pflegen die beiden heute ein gutes Verhältnis und kümmern sich gemeinsam um ihre Kinder.

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Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

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Getty Images Drew Barrymore und Will Kopelman

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Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin