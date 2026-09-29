Ehrlich Brothers erinnern an ihren verstorbenen Vater

Andreas und Chris Ehrlich erinnern mit emotionalen Worten an ihren verstorbenen Vater. Auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account machen die Ehrlich Brothers anlässlich seines 13. Todestages deutlich, wie groß ihre Trauer noch immer ist. Zu einem gemeinsamen Foto schreiben die Magier: "Papa … vor 13 Jahren hast Du für immer Deine Augen geschlossen, obwohl Du bis zum Schluss gekämpft hast wie ein Stier." Wie groß die Lücke bis heute ist, machen sie mit klaren Worten deutlich: "Wir vermissen Dich jeden einzelnen Tag … heute mehr als jemals zuvor …" Neben der Trauer findet in dem Posting aber auch die Dankbarkeit ihren Platz. Die Ehrlich Brothers würdigen die Wärme, die ihr Vater in ihr Leben brachte, und halten fest: "Wo Du warst, war Musik, Familie & Liebe."

Schon lange vor ihren großen Bühnenshows förderte der Vater von Andreas und Chris die Begeisterung seiner Söhne für die Zauberei. Im heimischen Werkraum tüftelte das Trio viele Stunden lang gemeinsam an Ideen. Dort entstanden auch die ersten Illusionen der Brüder. Mit seinem technischen Verständnis und seinem handwerklichen Geschick half ihr Papa ihnen dabei, Einfälle in echte Requisiten und Tricks zu verwandeln. In Das Supertalent sprach Andreas einst über diese prägende Zeit und erklärte gegenüber RTL, die gemeinsamen Stunden hätten ihn und Chris "unendlich zusammengeschweißt". Die vielen Stunden zwischen Holzplatten und Bauteilen legten damit gewissermaßen das Fundament für eine Karriere, die die beiden bis auf die großen Bühnen führte.

Wie eng sich Andreas und Chris ihrem Vater weiterhin verbunden fühlen, wurde auch bei einem früheren Auftritt in Die Giovanni Zarrella Show sichtbar. Für die Sendung hatten die Ehrlich Brothers einen besonderen Zaubertrick vorbereitet, den sie ihrem Papa widmeten. Die Magier erinnerten bei der Gelegenheit an einen Traum, den sie gemeinsam mit ihrem Vater gehegt hatten: Eigentlich wollten sie zu dritt auf Tournee gehen. Am Ende der Nummer formten Andreas und Chris aus Draht ein einziges Wort – "Danke". Eine symbolische Geste, die mehr aussagte als jede Rede. Die Zauberer teilen ihre privaten Gefühle sonst eher selten mit der Öffentlichkeit, an Gedenktagen wie diesem machen sie jedoch eine Ausnahme.

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Getty Images Christian und Andreas Ehrlich, Oktober 2022

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Getty Images Die "Ehrlich Brothers" beim Bambi 2017

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ActionPress Die Ehrlich Brothers, Zauberkünstler