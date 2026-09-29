Louis Walsh erlitt wohl wegen Promi-BB leichten Herzinfarkt

Rund zwei Jahre nach seinem Auftritt bei Celebrity Big Brother spricht Louis Walsh (74) über ein gesundheitliches Drama, das sich hinter den Kulissen abgespielt hat. Während seines Aufenthalts im britischen TV-Container im Jahr 2024 litt der Musikmanager unter heftigen Angstzuständen. Die Beschwerden waren so stark, dass der heute 74-Jährige medizinische Hilfe benötigte. Im Podcast "The 2 Johnnies" schildert Louis nun, wie ernst die Situation war: "Ich hatte Angstzustände und musste die Sanitäter rufen. Mein Arzt glaubt, dass ich einen leichten Herzinfarkt hatte." Der Stress in der Show könnte also gesundheitliche Folgen gehabt haben, die weit über ein bisschen Lampenfieber hinausgehen. Damals zog Louis gemeinsam mit seiner engen Freundin Sharon Osbourne (73) in das ITV-Format ein. Sie war zunächst nur als vorübergehender Gast Teil der Sendung, sorgte aber ebenso wie er für reichlich Gesprächsstoff bei den Zuschauern.

Die Belastung im "Celebrity Big Brother"-Haus setzte Louis nach eigener Aussage derart zu, dass die Verantwortlichen ihm mehrere kurze Pausen ermöglichten. "Sie ließen mich ein paar Mal raus, damit ich eine Tasse Tee trinken konnte", berichtet er im Podcast. Vor seinem Einzug hatte sich Louis die Teilnahme deutlich angenehmer vorgestellt. Er sei davon ausgegangen, eine unterhaltsame Zeit zu erleben – doch diese Erwartung habe sich nicht erfüllt. Seine ernüchterte Bilanz fällt entsprechend deutlich aus: "Ich dachte, es würde Spaß machen. Es hat keinen Spaß gemacht." Inzwischen bereut der Musikmanager seine Entscheidung, bei dem Format mitgewirkt zu haben. Wäre er noch einmal vor die Wahl gestellt, würde er sich gegen den Einzug entscheiden und lieber ganz auf das Abenteuer im Container verzichten.

Warum er sich überhaupt auf das Format eingelassen hat, beantwortet Louis ganz offen: Ausschlaggebend sei die Gage gewesen. "Ich habe es für das Geld gemacht, aber ich hätte es nicht tun sollen." Auch Sharon habe die gemeinsame Zeit in der Sendung offenbar zugesetzt. "Sharon war ebenfalls nicht in einer guten Verfassung. Wir waren TV-Huren", beschreibt Louis ihre damalige Situation drastisch. Die beiden kennen sich unter anderem aus ihrer gemeinsamen Zeit in der Jury von The X Factor und gelten seit Jahren als enge Freunde. Louis verbindet mit "Celebrity Big Brother" heute vor allem Stress, Angst und Reue.

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Getty Images Louis Walsh bei den "X Factor"-Auditions im Liverpool, 2017

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Getty Images / Stuart C. Wilson Louis Walsh bei den Music Industry Trust Awards 2015

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Tim P. Whitby Louis Walsh bei dem Presselaunch von "X Factor" 2017 in London