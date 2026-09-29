Rebel Wilson feiert zweiten Hochzeitstag mit ihrer Ramona

Rebel Wilson (46) und Ramona Agruma haben Grund zu feiern: Seit zwei Jahren gehen die Schauspielerin und die Designerin nun schon als glückliches Ehepaar durchs Leben. Am 28. September 2024 hatten sie sich auf Sardinien in einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Anlässlich ihres zweiten Jubiläums meldete sich das Paar mit einem gemeinsamen Beitrag auf Instagram und teilte zwei Aufnahmen, auf denen die beiden jeweils Hand in Hand zu sehen sind. Die Bilder spannen dabei einen Bogen durch ihre gemeinsame Beziehungsgeschichte: Eine Aufnahme entstand bereits im Jahr 2022, die andere ist ganz aktuell.

Dazu richtete die Pitch Perfect-Berühmtheit eine öffentliche Liebeserklärung an ihre Frau: "Alles Gute zum Hochzeitstag, Babe! Ich würde mit niemand anderem Händchen halten wollen", schrieb sie. Auch in ihrer Instagram-Story erinnerte Rebel an den großen Tag. Dort veröffentlichte sie ein Foto von der Hochzeitsfeier in Italien und gratulierte Ramona ein weiteres Mal. Getraut hatten sich die beiden 2024 in Porto Cervo, und zwar im kleinen Kreis mit Familienmitgliedern und engen Freunden. Sardinien hatte für das Paar schon früh eine besondere Bedeutung, denn zu Beginn ihrer Beziehung waren Rebel und Ramona gemeinsam mit Freunden auf die Insel gereist. "Wir haben fantastisch gegessen und fanden, dass es der romantischste Ort überhaupt ist", erklärte Ramona gegenüber Vogue einst die Wahl des Ortes.

Rechtsgültig wurde die Ehe allerdings erst bei einer zweiten Zeremonie in Rebels Heimatstadt Sydney. Neben dem zweiten Hochzeitstag hatte das Ehepaar noch einen weiteren Grund zum Feiern: Am 4. Mai 2026 kam ihre zweite Tochter Rose Estelle zur Welt. Die Kleine ist die jüngere Schwester von Tochter Royce, die im November 2022 mithilfe einer Leihmutter geboren wurde. Ihre Freude über den Nachwuchs teilte Rebel damals auf Instagram: "Was für ein wunderschöner Segen, noch ein kleines Mädchen zu haben!" Sie und Ramona seien "so unglaublich dankbar", dass ihre Familie wachse.

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Instagram / rebelwilson Ehepaar Ramona Agruma und Rebel Wilson im September 2026

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Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson nach ihrer Hochzeit im September 2024

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Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Ramona Agruma mit ihrer Tochter