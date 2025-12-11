Danica Patrick packt aus: Keine Freunde unter Ex-Partnern

Danica Patrick (43) hat in einer neuen Episode ihres Podcasts "Pretty Intense" über ihre Haltung gegenüber Ex-Partnern gesprochen. Die ehemalige Rennfahrerin erklärte, dass sie ernsthafte frühere Beziehungen nach dem Ende nicht in Freundschaften überführt. "Wenn ich jemanden auf diese Weise geliebt und geschätzt habe, sehe ich ihn nicht als Freund", äußerte sie. Außerdem sprach sie offen darüber, wie sie oft an Partner mit vermeidendem Bindungsstil gerate und diese Charakterzüge meist erst nach der Trennung wirklich klar erkenne.

Danica blickte auch auf ihre vergangenen Beziehungen zurück, darunter ihre Ehe mit dem Physiotherapeuten Paul Edward Hospenthal (2005-2012) sowie ihre Beziehungen zu Ricky Stenhouse Jr. (2012-2017), Aaron Rodgers (2018-2020) und Carter Comstock (2021-2022). Über ihre Zeit mit Aaron sagte sie in einem früheren Interview, die Beziehung sei emotional belastend gewesen und habe sie "auf null runtergezogen". Doch trotz der schweren Erfahrungen betonte sie, dass sie aus der Trennung eine wichtige Lektion gelernt habe: "Es hat mir das größte Geschenk gemacht – die Erkenntnis, wie wichtig es ist, für mich selbst da zu sein."

Die Podcasterin betont häufig, wie wichtig Routinen und Selbstfürsorge für ihr Wohlbefinden sind. In Interviews ließ sie erkennen, dass sie Privatsphäre schätzt und Rückzugsorte braucht, um Erlebtes zu verarbeiten. Humor hilft ihr dabei: Als Moderatorin Haley Dillon in "Believe in the Good" scherzte, wer nun wohl in ihre DMs rutsche, lachte Danica und konterte: "Das macht mich fertig, total fertig. Nicht im wörtlichen Sinne." Zwischen klaren Grenzen gegenüber Ex-Partnern und einer spürbaren Sanftheit im Ton zeigt sie sich als jemand, der hart für innere Balance arbeitet – und der heute vor allem eins will: bei sich bleiben.

Getty Images Danica Patrick bei der Sports Illustrated Super Bowl Party im Talking Stick Resort in Scottsdale, Februar 2023

Getty Images Danica Patrick und Aaron Rodgers im Juli 2018

