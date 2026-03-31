Bodybuilding-Sieg nach Abnahme: Martina Reuter gewinnt Gold

Martina Reuter (46) hat bei zwei hochkarätigen Bodybuilding-Wettbewerben in Österreich einen sensationellen Triumph gefeiert. Die Moderatorin, bekannt aus Sendungen wie "Guten Morgen Österreich", "Sat.1-Frühstücksfernsehen" und HSE, holte sowohl beim "Diamond Cup" als auch beim "Beginner Cup" jeweils Platz eins in der Kategorie "Fit Model". Dabei setzte sie sich gegen internationale Konkurrenz durch und stand am Ende zweimal ganz oben auf dem Treppchen. Innerhalb von rund 18 Monaten hatte die 46-Jährige zuvor über 53 Kilogramm abgenommen und ihrem Leben eine völlig neue Richtung gegeben. "Ich habe so oft gezweifelt. Aber ich habe nie aufgegeben. Und jetzt stehe ich ganz oben", sagte Martina gegenüber Bild nach ihrem Doppelerfolg.

Der Weg zu diesem Triumph war alles andere als einfach. Vor 18 Monaten wog die TV-Persönlichkeit noch über 120 Kilo, fühlte sich unwohl und sehnte sich nach einem gesünderen Leben. Mit einer proteinreichen Ernährung, dem kompletten Verzicht auf Zucker und Alkohol sowie einem intensiven Training aus Kraft und Ausdauer arbeitete sie konsequent auf ihr Ziel hin. "Ganz ohne Pillen oder Spritzen", wie sie betont. Eine zentrale Rolle bei dieser Verwandlung spielte ihr Partner Vladi Pavlic, der sie als Trainer begleitete und sowohl für Training und Aufbau als auch in schwierigen Phasen an ihrer Seite stand. "Ohne Vladi hätte ich das nicht geschafft", gesteht Martina. Mit den beiden Siegen hat sich die Moderatorin nun auch für die Europameisterschaft qualifiziert, die am 2. Mai in Santa Susanna in Spanien stattfindet.

Erst kürzlich hatte Martina gemeinsam mit Vladi bei der "Shine"-Eventmesse in München über ihren beeindruckenden Weg von Curvy zum Bodybuilding gesprochen und dort vor zahlreichen Besuchern eine große Präsentation gehalten. Die körperliche und mentale Herausforderung dieser Transformation verlangte ihr alles ab, und sie musste immer wieder mit Rückschlägen umgehen. Doch die monatelange harte Arbeit hat sich nun ausgezahlt. Der Doppelsieg markiert den bislang größten sportlichen Erfolg in Martinas Leben und könnte erst der Anfang einer neuen Karriere sein.

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Instagram / reuter_martina_official Martina Reuter, Moderatorin

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Instagram / reuter_martina_official Moderatorin Martina Reuter postet stolz ein Körper-Update nach extremem Gewichtsverlust, 2025.

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Instagram / reuter_martina_official Moderatorin Martina Reuter posiert nach Gewichtsverlust bei der Miami Fashion Week im Bikini, 2025.