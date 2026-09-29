Mordprozess: Eric Idle hat kein Mitgefühl für Nick Reiner

Im erschütternden Mordverfahren gegen Nick Reiner (33) hat der berühmte "Monty Python"-Star Eric Idle (83) eine unmissverständliche Position bezogen und dem Beschuldigten jegliches Verständnis abgesprochen. Der Auslöser für die jüngste Debatte ist ein erbitterter Streit um finanzielle Mittel, mit denen der Angeklagte ein privates Anwaltsteam für den Prozess bezahlen möchte. Als TMZ den legendären Komiker in New York auf das laufende Verfahren ansprach, machte dieser seine Abneigung überdeutlich. "Ich war wahrscheinlich der letzte Mensch, der mit seinem Vater gesprochen hat, deshalb habe ich kein Mitgefühl", erklärte der Brite vor laufender Kamera ohne Umschweife. Dem Sohn wird vorgeworfen, seine eigenen Eltern Rob Reiner (†78) und Michele Singer Reiner (†70) in deren Anwesen getötet zu haben, woraufhin er vor Gericht auf nicht schuldig plädierte.

Die deutlichen Worte des Komikers gründeten auf einem langen Telefonat, das er kurz vor dem Verbrechen mit seinem engen Freund geführt haben will. Über eine Stunde lang sollen die beiden Männer über berufliche Pläne, Filmprojekte und ein baldiges Treffen gesprochen haben, bevor die Tragödie das Leben des Regisseurs beendete. Die beiden Stars verband eine lange Freundschaft über 50 Jahre hinweg, was die kompromisslose Einstellung des Schauspielers im aktuellen Rechtsstreit erklärt. Die Verteidigung des Angeklagten fordert derweil eine Summe von 558.000 Dollar (rund 500.000 Euro) aus einem Treuhandfonds ein. Mindestens 325.000 Dollar (etwa 290.000 Euro) davon stammten vom Großvater Carl Reiner und fielen nach Ansicht der Juristen nicht unter das kalifornische Gesetz, welches mutmaßliche Täter von der Erbschaft ihrer Opfer ausschließt.

In der juristischen Aufarbeitung des Falls gab die zuständige Staatsanwaltschaft bereits bekannt, auf die Beantragung der Todesstrafe zu verzichten. Diese Entscheidung folgte einer genauen Abwägung aller Umstände sowie den geäußerten Wünschen der Geschwister Jake und Romy. Bei einer Verurteilung droht dem Angeklagten dennoch eine lebenslange Haftstrafe ohne die Chance auf eine spätere vorzeitige Entlassung auf Bewährung. Der getötete Regisseur erlangte durch zeitlose Filmklassiker wie "Stand by Me" weltweite Bekanntheit und prägte das Hollywood-Kino über viele Jahrzehnte entscheidend.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Eric Idle und Nick Reiner

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Imago Rob Reiner und Michele Singer Reiner

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Imago Michele Reiner und Rob Reiner mit ihren Kindern Jake, Romy und Nick