Sohn von Jenna Johnson und Val Chmerkovskiy im Krankenhaus

Bange Stunden für Jenna Johnson (32) und Val Chmerkovskiy: Ihr dreijähriger Sohn Rome musste am vergangenen Wochenende wegen eines bislang unbekannten medizinischen Problems ins Krankenhaus. Auf Instagram hatte Jenna am Sonntag zunächst berichtet, dass der kleine Rome angeschlagen sei. Wenig später veröffentlichte Jenna ein beunruhigendes Update aus der Klinik. Darauf lag Rome in einem Krankenhausbett und trug eine Sauerstoffmaske im Gesicht. Auch Val meldete sich am selben Tag mit einem Schnappschuss aus dem Krankenhaus bei seinen Followern. Darauf ist zu sehen, wie seine Frau ihren Sohn im Bett im Arm hält und ihn tröstet. Weitere Einzelheiten zu der Erkrankung oder den Umständen des Klinikaufenthalts nannten die Eltern bisher nicht. Ebenso wenig ist bislang bekannt, ob Rome inzwischen wieder zu Hause ist und wie es ihm mittlerweile geht. Auch zu seinem aktuellen Gesundheitszustand liegen keine weiteren Informationen vor.

Den Humor ließ sich der Tänzer dabei nicht nehmen. "Sonntagsspaß als Eltern", schrieb der Profitänzer auf Instagram. Für die Familie ist es nicht der erste Schreck dieser Art. Bereits im Oktober 2025 hatten Jenna und Val ihren Sohn nach einem gesundheitlichen Zwischenfall in die Notaufnahme gebracht. Auch damals war der Kleine mit einer Sauerstoffmaske zu sehen, Details nannten die Eltern ebenfalls nicht. Nach der Behandlung konnte Jenna jedoch Entwarnung geben. "Ich möchte vorwegschicken, dass jetzt alles in Ordnung ist und Rome Gott sei Dank zu Hause schläft. Aber so sah unsere vergangene Nacht aus", erklärte sie damals auf Instagram. Zudem würdigte sie Val dort als "unseren absoluten Fels in der Brandung" und als "Ruhe im Sturm" und zollte ihm größten Respekt. Trotz Erschöpfung und eines bevorstehenden Showtages habe er sich darum gekümmert, dass ihr gemeinsames Kind versorgt werde und sie selbst die Nerven behalte.

Kennengelernt hatten sich Jenna und Val im Jahr 2014 bei "Dancing With the Stars". Im Juni 2018 verlobten sich die beiden während einer gemeinsamen Reise nach Venedig. Im April 2019 folgte die Hochzeit im kalifornischen Rancho Palos Verdes – im Kreis ihrer Familien und einiger Showkollegen. Im Januar 2023 wurden die Tänzer erstmals Eltern und begrüßten ihren Sohn Rome. Beruflich stehen die zwei aktuell beide wieder auf dem Tanzparkett: Sie nehmen an der 35. Staffel von "Dancing With the Stars" teil, die am 15. September bei ABC an den Start ging. Val bildet dabei ein Team mit Schauspielerin Jenna Dewan (45). Seine Frau bildet dagegen mit Grey's Anatomy-Darsteller Harry Shum Jr. (44) ein Team. Ob und inwiefern der aktuelle Krankenhausaufenthalt ihres Sohnes Auswirkungen auf ihre Teilnahme an der laufenden Staffel hat, wurde bislang nicht bekannt gegeben.

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Getty Images Val Chmerkovskiy und Jenna Johnson

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Instagram / jennajohnson Val Chmerkovskiy und Jenna Johnson mit ihrem Sohn

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Getty Images Val Chmerkovskiy und Jenna Johnson im Januar 2019