Ruby Rose mit 15 Jahren fälschlich des Mordes beschuldigt

Ruby Rose (40) hat ein dunkles Kapitel aus ihrer Jugend offengelegt: Mit 15 Jahren geriet die australische Schauspielerin nach dem Tod eines vierjährigen Jungen unter Mordverdacht. Erstmals schilderte sie nun ausführlich, was ihr im Alter von 15 Jahren widerfuhr. Im Podcast "Off the Vine" von Kaitlyn Bristowe (41) berichtete Ruby von einem privaten Treffen ihrer Mutter mit befreundeten Familien in einem Wohnhaus. Gemeinsam mit einer Freundin ging sie in den Garten, um heimlich ihre erste Zigarette zu rauchen. An einer Rutsche auf dem Spielplatz entdeckten die beiden etwas, das sie zunächst für eine Puppe hielten. Als sie näher kamen, erkannten sie jedoch den schwer verletzten Jungen. Das Kind atmete noch – Ruby trug es sofort ins Haus, damit die Erwachsenen Hilfe holen konnten. Der Vierjährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht und künstlich am Leben erhalten. Seine schweren Verletzungen überlebte er jedoch nicht. Für Ruby begann damit eine traumatische Zeit, in der sie selbst unter Mordverdacht geriet.

Den Anblick des schwer verletzten Kindes hat Ruby Rose bis heute nicht vergessen. "Aus seinem Ohr, seiner Nase und seinem Mund kam Blut. Es war sehr traumatisch", erinnerte sie sich im Podcast. Schon am Tag danach stand die Polizei in ihrer Schule und befragte sie zum Tod des Jungen. Die Ermittlungen blieben auch ihren Mitschülern nicht verborgen. Ruby wurde daraufhin massiv angefeindet und als Täterin beschimpft. "Die Leute riefen so etwas wie: 'Babymörderin!' Ich brach zusammen", erzählte die Schauspielerin. Aufgeklärt wurde der Fall schließlich durch den älteren Bruder des Vierjährigen. Er hatte den tödlichen Unfall beobachtet, litt danach laut der Australierin aber an einer "dissoziativen Amnesie". Als seine Erinnerung zurückkehrte, erklärte er der Polizei, dass sein Bruder durch einen tragischen Unfall gestorben war. Obwohl Ruby damit von jedem Verdacht befreit war, durfte sie nicht Abschied nehmen. "Er erinnerte sich, und ich wurde entlastet, aber die Mutter des Kindes wollte mich trotzdem nicht bei der Beerdigung haben. Also gingen alle hin, außer mir", berichtete sie in dem Gespräch.

Mit ihrem Besuch bei "Off the Vine" feierte Ruby Rose zugleich ihr Debüt als Podcastgast. Neben dem Erlebnis aus ihrer Jugend sprach sie dort auch über die schwierige Beziehung zu ihrem inzwischen verstorbenen Vater. Außerdem erklärte die Schauspielerin, warum sie sich aus Hollywood zurückgezogen hat: Am Set der Serie "Batwoman" hatte sie sich eine Verletzung an der Wirbelsäule zugezogen. In der Produktion verkörperte Ruby von 2019 bis 2020 die Titelrolle. Mittlerweile lebt die gebürtige Australierin wieder in ihrer Heimat und hat das Leben in der US-amerikanischen Filmmetropole hinter sich gelassen. Im ländlichen Bundesstaat Victoria bewohnt sie eine Hütte und führt einen deutlich ruhigeren Alltag. Damit befindet sich Ruby heute weit entfernt von dem Umfeld, in dem sie durch Film- und Fernsehrollen international bekannt geworden war.

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Getty Images Ruby Rose bei der Premiere von "2:22 - A Ghost Story" in Melbourne

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Getty Images Ruby Rose, Schauspielerin

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Imago Ruby Rose als Batwoman in der Pilotfolge der Serie "Batwoman" (Staffel 1, Episode 1)