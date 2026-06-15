Fans sind geflasht: Jil Rock singt Disney-Song für ihr Baby

Jil Rock ist nicht nur frischgebackene Mama, sondern hat ihre Fans jetzt auch mit einer ganz unerwarteten Seite von sich überrascht. In einem Video auf Instagram ist die Social-Media-Bekanntheit zu sehen, wie sie ihren kleinen Sohn Lio im Arm hält und dabei den Disney-Klassiker "Part of Your World" aus "Ariel die Meerjungfrau" singt. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten – in der Kommentarspalte überschlagen sich die Fans mit Begeisterung.

"Du singst so wundervoll" und "So eine schöne Stimme" sind nur zwei der Kommentare, die unter dem Clip auftauchten. Auch "Gänsehaut" war vielfach zu lesen. Selbst Influencerin Sarah Franssen (27) zeigte sich überwältigt: "Oh mein Gott, was? Wie schön kannst du singen?", schrieb sie. Besonders charmant reagierte Jils Ehemann Oliver Sanne (39): "Fühlt euch geehrt – ich hab sie selbst nur einmal singen hören", kommentierte der Realitystar das Video seiner Frau.

Jil und Oliver sind erst seit Ende Mai Eltern. Ihr Sohn Lio kam damals als erstes gemeinsames Kind des Paares zur Welt. Seinen Namen hielten die beiden zunächst geheim und ließen ihre Follower raten – als Hinweis gaben sie lediglich den Anfangsbuchstaben "L." preis, bevor sie den vollen Namen schließlich in einem Instagram-Video enthüllten.

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Instagram / jil.rock Jil Rock, Sängerin

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Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne mit seinem Sohn, Juni 2026

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Instagram / jil.rock Jil Rock und Oliver Sanne im September 2025