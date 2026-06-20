So besonders war die Geburt seines Sohnes für Oliver Sanne

Oliver Sanne (39) schwebt aktuell im absoluten Familienglück. Erst vor wenigen Wochen wurden der ehemalige Bachelor und seine Partnerin Jil Rock zum ersten Mal Eltern. Nun gewährte der Fitnesscoach seinen Followern auf Instagram in einer Fragerunde einen sehr persönlichen Einblick in die ersten Wochen als Papa. Besonders emotional wurde es dann, als ein Fan wissen wollte, wie Oliver die Geburt seines Sohnes erlebt hat.

"Das Schönste und Schlimmste gleichermaßen!", beschreibt Oliver den Moment auf Instagram. Besonders als die Presswehen einsetzten, habe er sich nicht mehr unter Kontrolle gehabt: "Als bei Jil die Presswehen losgingen, war's vorbei mit mir. Ich bin echt ein robuster Typ, aber da sind alle Dämme gebrochen und ich musste heulen vor Liebe, Aufregung, Freude, Stolz, Sorge und weiß ich was alles." Für Oliver sei die Geburt ein Moment gewesen, den man kaum in Worte fassen könne. Umso dankbarer zeigt er sich jetzt, dass er das gesamte Erlebnis von Anfang bis Ende miterleben durfte. "Das ist nicht selbstverständlich", betonte er.

Oliver und Jil sind erst vor wenigen Wochen zum ersten Mal Eltern geworden. Den Namen ihres Kindes hatten der ehemalige Bachelor und die Influencerin bereits mit einem liebevoll inszenierten Clip in den sozialen Medien enthüllt und ihre Community damit an ihrem Glück teilhaben lassen: Ihr Sohn hört auf den Namen Lio. Die Geburt des Jungen hat offenbar auch Olivers Sicht auf das Leben verändert, wie er jetzt auf Instagram verrät: "Wenn man sowas erlebt, merkt man erst, wie unfassbar rotz-, scheißegal andere Dinge oder 'Probleme' sind. Es zählt nur Familie."

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Instagram / oliversanne.coaching Ex-Bachelor Oliver Sanne, Oktober 2024

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Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne mit seinem Sohn, Juni 2026

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Instagram / jil.rock Oliver Sanne mit seiner Partnerin Jil Rock, Dezember 2025