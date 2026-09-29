Achte Staffel von "Kampf der Realitystars" bestätigt

Der Star-Strand in Thailand bekommt bald wieder Besuch: RTLZWEI hat eine achte Staffel von Kampf der Realitystars angekündigt. Erneut kämpfen die Teilnehmer um Sendezeit und ein Preisgeld von 50.000 Euro. Durch das Geschehen in der Sala führt auch diesmal wieder Arabella Kiesbauer (57). Eine Neuerung gibt es beim Casting: Zum ersten Mal vergibt der Sender Wildcards für das Format. Über den Instagram-Kanal der Show können sich sowohl komplette Reality-Neulinge ohne Fernseherfahrung als auch bekannte Gesichter bewerben, die schon länger nicht mehr im Reality-TV zu sehen waren.

Laut dem Sender sind starke Charaktere mit Unterhaltungstalent gefragt, die Lust auf das Zusammenleben am Star-Strand und den Kampf um Sendezeit haben. Erfahrung im Reality-TV ist dabei ausdrücklich keine Voraussetzung. Auf die Kandidaten warten Action- und Geschicklichkeitsspiele, zudem müssen sie sich in der Gruppe behaupten und unter anderem die "Wand der Wahrheit" und die "Stunde der Wahrheit" meistern. "Am Star-Strand kann wirklich alles passieren - und genau das macht den Reiz aus. Ich bin sehr gespannt, welche neuen Gesichter und vielleicht auch längst vermissten Realitystars die Chance ergreifen", erklärte Arabella in einer Mitteilung von RTLZWEI. Die Moderatorin fügte hinzu: "Wer glaubt, das Zeug zum Realitystar zu haben, sollte sich bewerben und uns zeigen, warum gerade er oder sie in die Sala gehört. Ich freue mich auf alle, die da kommen werden." Weitere Details will der Sender zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Die siebte Staffel lief in diesem Jahr als besondere Ausgabe unter dem Titel Kampf der RealityAllstars. Dafür kehrten ehemalige Teilnehmer des Formats an den Star-Strand zurück. Am Ende setzte sich Sam Dylan (35) gegen seine Mitstreiter durch und holte sich den Titel "RealityAllstar". Auch die Quoten konnten sich sehen lassen: Laut RTLZWEI erzielte die Staffel bei RTL+ 35,7 Millionen Videoviews und eine Nutzungsdauer von insgesamt 967,7 Millionen Minuten. Bei den 14- bis 49-jährigen TV-Zuschauern kamen die Doppelfolgen im Schnitt auf 5,1 Prozent Marktanteil. "Kampf der Realitystars" läuft bereits seit 2020. Zum Konzept der Show gehört der regelmäßige Wechsel der Besetzung am Star-Strand. Neue Bewohner ziehen ein, andere müssen gehen – und durch das Zusammenleben in der Sala entstehen immer wieder neue Allianzen.

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RTL2 Moderatorin Arabella Kiesbauer

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RTLZWEI KDRS-Allstars-Cast bei der "Stunde der Wahrheit" 2026

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RTLZWEI Sam Dylan bei "Kampf der RealityAllstars" 2026