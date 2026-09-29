So feierte Frenzy ihren Sieg bei "Villa der Versuchung"

Sekt, Konfetti und eine rauschende Partynacht? Fehlanzeige! Frenzy feierte ihren Villa der Versuchung-Triumph auf ihre ganz eigene Art. Direkt nach der Entscheidung ging es für die Ballermann-Sängerin zurück ins Hotel. Dort griff sie als Erstes zum Telefon: Gegenüber Promiflash verriet sie, dass sie zunächst ihren Ehemann Alex und anschließend ihre Mutter anrief. Die frohe Nachricht wollte die Musikerin also schnell mit ihren engsten Angehörigen teilen. Danach wurde es kulinarisch: Gemeinsam mit Mitfinalistin Chika Ojiudo-Ambrose bestellte Frenzy beim Zimmerservice gleich sechs verschiedene Gerichte. Dazu gab es Bier – und gefeiert wurde kurzerhand im Hotelzimmer.

Eigentlich wollten die vier Finalisten nach dem großen Showdown gemeinsam anstoßen. Daraus wurde jedoch nichts: Jana Pallaske (47) und Tommy Pedroni (31) waren in anderen Hotels untergebracht, sodass am Ende nur Frenzy und Chika zusammen feiern konnten. Die beiden machten das Beste daraus und ließen es sich beim Essen ordentlich schmecken. "Wir sind fast geplatzt, aber es war so lecker!", verriet die Sängerin gegenüber Promiflash über ihre kulinarische Siegesfeier. Gefeiert werden durfte schließlich ausgiebig, denn Frenzy setzte sich im Finale gegen Chika, Jana und Tommy durch. Als Siegerin durfte sie sich über den verbliebenen Jackpot von 14.080 Euro freuen.

Dass ausgerechnet Frenzy die zweite Staffel für sich entscheiden würde, war lange nicht abzusehen. Erst in der neunten Folge fiel die Entscheidung über den Showsieg. Zunächst sah es für die Musikerin sogar ziemlich schlecht aus: Sie konnte nur eine einzige Stimme für sich gewinnen. Doch dann wendete sich das Blatt. Jana überließ Frenzy im entscheidenden Moment mehrere Stimmen und verhalf ihr damit zum Sieg. Auf ein gemeinsames Gläschen nach dem Finale mussten die beiden allerdings verzichten.

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Imago Sängerin Frenzy Blitz beim ZDF-"Fernsehgarten" in Mainz am 14.07.2024.

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Instagram / chikaojio Chika Ojiudo-Ambrose, August 2025

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Getty Images Jana Pallaske bei der Berlinale 2020