Abschluss: Ginger Costello lässt das Bert-Tattoo überstechen

Ginger Costello (40) beendet ein Kapitel ihres Lebens auch sichtbar: Sieben Jahre lang trug die Reality-TV-Bekanntheit das großflächige Porträt ihres Noch-Ehemanns Bert Wollersheim (75) auf dem rechten Oberarm – nun ist davon nichts mehr zu sehen. Sie ließ das einstige Liebes-Tattoo überstechen. Wo zuvor Berts Gesicht und Oberkörper zu sehen waren, ziert nun eine detailreiche Geisha Gingers Haut. Gegenüber Bild erklärt sie ihre Entscheidung: "Ich habe mich dazu entschieden, das Tattoo meines Noch-Mannes Bert überstechen zu lassen. Manche Kapitel im Leben sind irgendwann abgeschlossen. Es wird Zeit, auch äußerlich einen Schlussstrich zu ziehen." Das alte Motiv war für sie längst nur noch eine Erinnerung an eine vergangene Zeit. Das Cover-up markiert für Ginger sichtbar den Beginn eines neuen Lebensabschnitts.

Stechen lassen hatte sich Ginger das Porträt ihres Mannes Anfang April 2019 – mitten in der gemeinsamen Ehe. Darauf waren Bert und sein Oberkörper abgebildet. Bert zog damals nach und verewigte seine Frau mit einem riesigen Tattoo auf seinem Rücken. Heute verbindet die Reality-TV-Bekanntheit mit ihrem veränderten Armschmuck eine ganz andere Botschaft. "Aus der Erinnerung an die Vergangenheit ist jetzt etwas Neues entstanden: eine wunderschöne Geisha. Für mich steht sie für Stärke, Weiblichkeit und einen Neuanfang. Nicht, weil ich meine Vergangenheit bereue, sondern weil ich heute meinen eigenen Weg gehe", betont Ginger gegenüber Bild. Das alte Bild wurde somit nicht einfach entfernt, sondern in ein neues Motiv eingearbeitet. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: "Manchmal muss man eben etwas unter die Haut Gehendes verändern, um Platz für etwas Neues zu schaffen."

Ginger und Bert hatten sich 2018 auf der dänischen Insel Ærø das Jawort gegeben. Gemeinsam mit Berts Sohn Alain Wollersheim lebten sie auf einer Ranch bei Düsseldorf. Anfang 2025 ging ihre Beziehung nach mehr als sechs gemeinsamen Jahren in die Brüche. Offiziell sind die beiden allerdings noch immer ein Ehepaar – und das wurmt Ginger sichtlich. Ginger behauptet gegenüber Bild, ihr Noch-Ehemann verzögere das Verfahren: "Die Scheidung mit Bert läuft, aber er muss endlich mal die Papiere unterschreiben. Von mir aus könnten wir längst auch offiziell getrennte Leute sein, aber er zögert das immer weiter heraus. Er möchte, dass ich alles bezahle, auch die Anwälte. Das sehe ich aber nicht ein." Privat ist die Reality-Darstellerin derweil schon weiter: Sie ist mit Lukas Reiter zusammen, mit dem sie in der RTL-Show Das Sommerhaus der Stars zu sehen ist. Im Dezember will das Paar in eine gemeinsame Wohnung in Wien ziehen.

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Bieber, Tamara/ActionPress Ginger und Bert Wollersheim bei der "Tal der Skorpione"-Premiere im Juni 2019

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Bert Wollersheim auf einer Veranstaltung in Zwickau

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RTL Ginger Costello-Wollersheim und Lukas Reiter im "Sommerhaus der Stars"