Paddy Kroetz verrät: Warten weitere Realityformate auf ihn?

Paddy Kroetz (48) hat mit Villa der Versuchung sein Debüt im Reality-TV gefeiert – doch wie geht es für ihn nach der Show weiter? Im Podcast "Unreal" von Serkan Yavuz (33) verrät der Moderator, dass aktuell noch kein weiteres Format auf ihn wartet. Dafür hat Paddy bereits eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie seine Zukunft in der Branche aussehen könnte: Eine Realityshow pro Jahr würde ihm vollkommen ausreichen – vorausgesetzt, die Bezahlung stimmt. Konkret schwebt ihm für eine Teilnahme eine Gage im mittleren fünfstelligen Bereich vor. Ein solcher Deal würde ihm nach eigener Aussage genau die finanzielle Planungssicherheit geben, die er sich wünscht, und gleichzeitig genügend Freiraum für andere Projekte lassen.

Auf Serkans Frage, ob bereits neue Formate in der Pipeline seien, muss Paddy passen. "Nee, leider nicht", erklärt er im Podcast. Als sein Gastgeber überrascht mit "Nichts?!" nachhakt, stellt der Moderator klar: "Nein, null." Allerdings liege seine Teilnahme an "Villa der Versuchung" schließlich auch noch nicht allzu lange zurück. Wie es für ihn idealerweise weitergehen würde, weiß Paddy dagegen schon genau: "Mein Traum wäre, die nächsten Jahre ein Format im Jahr für eine gute mittlere fünfstellige Gage zu machen. Dann kann ich meine Kosten decken, ein bisschen was sparen und kann mich auf mein Livestreaming auf Twitch konzentrieren, weil das das ist, was ich liebe." Weitere Realityshows wären für ihn damit vor allem eine Möglichkeit, sich finanziell abzusichern und gleichzeitig mehr Zeit für seine eigentliche Leidenschaft zu haben.

Dass Geld für Paddy eine wichtige Rolle spielt, hatte er bereits während "Villa der Versuchung" deutlich gemacht. Bei seinem ersten Ausflug ins Reality-TV sprach der Moderator offen über seine angespannte finanzielle Situation. Demnach liege sein monatliches Einkommen zwischen 1.500 und 2.300 Euro – für ihn zu wenig, um dauerhaft über die Runden zu kommen. An seine frühere Zeit als Gesicht von Toggo TV kann Paddy finanziell heute nicht mehr anknüpfen. Die Teilnahme an "Villa der Versuchung" brachte ihm neben neuer Aufmerksamkeit auch die Chance auf ein Preisgeld von bis zu 250.000 Euro. Mit weiteren Realityauftritten könnte er sich künftig ein zusätzliches finanzielles Polster schaffen, ohne dafür seine eigentliche Leidenschaft aufgeben zu müssen: das Livestreaming auf Twitch.

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Joyn Paddy Kroetz in der "Villa der Versuchung"

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Imago Paddy Kroetz, Moderator

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SAT.1 Kandidaten von "Villa der Versuchung", 2026

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