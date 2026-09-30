Prinzessin Kate glänzt im schicken Outfit unter Senioren

Prinzessin Kate (44) hat einen ganz besonderen Termin wahrgenommen: Die Prinzessin von Wales besuchte den ehrenamtlichen Fahrdienst West Sussex Minibus in Pulborough, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Berichten von The Independent zufolge blieb es dabei nicht beim Händeschütteln – Kate stieg selbst in einen der Kleinbusse ein und begleitete die Helfer bei ihrer Tour. Der gemeinnützige Verein holt Senioren aus der südenglischen Grafschaft ab und bringt sie zum Einkaufen oder zu Dorftreffen. Für eine der Fahrgäste wurde die Fahrt zu einer besonders großen Überraschung: Die 94 Jahre alte Stella Drewett, eine ehemalige Schulköchin, erfuhr erst kurz vor der Abholung, wer da heute abholen würde. Modisch setzte die Frau von Prinz William (44) auf einen schicken monochromen Look aus langem grauem Mantel, grauer Schluppenbluse und grauer Bundfaltenhose. Die Haare hatte sie zu einem sportlichen Pferdeschwanz gebunden, an ihrer Hand funkelte der berühmte Verlobungsring mit dem blauen Saphir.

Stella nahm den royalen Besuch mit Humor. "Als sie sagten: 'Es kommt eine Berühmtheit', habe ich gesagt: 'Ich kenne keine Berühmtheiten'", erzählte die Seniorin laut The Independent. Nach der gemeinsamen Fahrt ging es für Kate, die älteren Fahrgäste und die ehrenamtlichen Helfer weiter in die Pulborough Village Hall zum gemeinsamen Mittagessen. Der wöchentliche Treff hat einen guten Grund: Er soll der Einsamkeit älterer Menschen in der ländlichen Region rund 80 Kilometer südlich von London entgegenwirken. Der Fahrdienst selbst ist inzwischen an acht Standorten in verschiedenen Dörfern aktiv und wird von 284 ehrenamtlich tätigen Personen getragen. Jährlich legen die Minibusse rund 97.000 Kilometer zurück – und ermöglichen damit vielen älteren Menschen den Weg zum Supermarkt, zum Arzt oder eben zum Mittagstisch mit Gleichgesinnten gegen Einsamkeit.

Der Termin in West Sussex war bereits Kates zweiter öffentlicher Auftritt innerhalb von zwei Tagen. Einen Tag zuvor war die Prinzessin gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William im Headingley-Stadion in Leeds unterwegs. Dort sah das Paar, wie der Rugby-League-Klub Leeds Rhinos und dessen Stiftung den Sport nutzen, um Gesundheit, Bildung und Inklusion zu fördern. Seit 2011 sind Kate und William verheiratet, gemeinsam haben sie drei Kinder. Zukünftig wird die Prinzessin als Königin an der Seite ihres Mannes stehen und dann dürfte auch ihre eigene Familie weiterhin eine wichtige Rolle für sie spielen. Royal-Expertin Ingrid Seward rechnet jedoch nicht damit, dass Kates Mutter Carole Middleton (71) dann stärker ins Rampenlicht rückt. Sie gehe davon aus, dass sie eine Privatperson bleibe, die sich im Hintergrund halte und nur dann deutlicher in Erscheinung trete, wenn sie tatsächlich gebraucht werde.

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales besucht den ehrenamtlichen West Sussex Minibus-Service in Pulborough

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Getty Images Prinzessin Kate bei der Weltpremiere von "Digger" in London

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Getty Images König Charles und Carole Middleton, Juni 2025