Trotz Rückkehr nach England: Prinz Harry sieht Charles nicht

Mehr als vier Wochen ist Prinz Harry (42) nun schon zurück auf britischem Boden, doch sein Vater bekam ihn dabei offenbar noch nicht zu Gesicht. Am 26. August setzte der Herzog von Sussex gemeinsam mit Meghan Markle (45) in Birmingham auf. Laut HELLO! blieb seither jedes persönliche Wiedersehen mit König Charles III. (77) aus. Dass sich die Wege nicht kreuzten, hat wohl auch mit der Geografie zu tun. Charles hielt sich im September überwiegend in Schottland auf, während Harry mit seiner Familie in den Cotswolds untergekommen ist, in einem Anwesen, das der Krone nicht gehört. Ob es danach noch einen weiteren direkten Austausch gab, lässt der Bericht offen.

Das bislang letzte Wiedersehen der beiden liegt einige Monate zurück. Im Juli reiste Prinz Harry mit Herzogin Meghan sowie den Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) nach Highgrove House in Gloucestershire, wo Charles und Königin Camilla (79) sie empfingen. Viele werteten den Besuch als vorsichtiges Tauwetter, denn die Jahre davor waren schwierig: Harry hatte die Königsfamilie wiederholt öffentlich angegriffen, etwa im Gespräch mit Oprah Winfrey (72), in seiner Netflix-Dokumentation und in seinem Buch "Reserve". Schon im Februar 2024 soll ein erster Schritt Richtung Versöhnung erfolgt sein, als Harry nach Charles' öffentlich bekannt gewordener Krebsdiagnose kurzfristig aus Kalifornien anreiste. Mit Prinz William (44) bleibt die Beziehung dagegen angespannt. Bezeichnend: Während Harrys Familie in Highgrove zu Gast war, stand William bei einem Wohltätigkeitspolospiel in Windsor auf dem Platz.

Nachdem die Sussexes im August eingetroffen waren, sollen Harry und Charles zunächst etwa wöchentlich miteinander telefoniert haben. Im Zentrum standen demnach die Enkelkinder: Wie läuft der Schulalltag von Archie und Lilibet, und wann könnte der König sie wiedersehen? Mitte September kamen dann Meldungen auf, ein Telefonat zwischen den beiden sei hitzig geworden. Seither soll zeitweise wieder ein Berater zwischengeschaltet gewesen sein, zumindest vorübergehend. Wie es zwischen Vater und Sohn steht, ist ohnehin seit Harrys und Meghans Abschied von den royalen Pflichten ein Thema für die Öffentlichkeit.

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Getty Images, Getty Images Collage: Prinz Harry, König Charles

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Getty Images König Charles und Prinz Harry, 2022

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Instagram / meghan Prinz Archie mit seinem Vater Prinz Harry