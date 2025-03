Am Strand: Allison Holker posiert in einem knappen Bikini

Allison Holker (37), die Witwe des verstorbenen Tänzers und Entertainers Stephen "tWitch" Boss (✝40), teilte am Donnerstag Schnappschüsse von sich im Bikini auf Instagram. Die Tänzerin genoss einen Strandtag, den sie als "dringend benötigten Reset- und Entspannungstag" beschrieb. Sie zeigte sich in einem knappen Bikini und präsentierte sich fröhlich und ausgelassen. Ihre Fans reagierten entzückt auf den Beitrag. "Wow, einfach schön" oder "Du siehst so gut aus, Liebes", lauten nur zwei positive Stimmen.

Allison steht aktuell im Fokus intensiver öffentlicher Debatten, ausgelöst durch ihr jüngst veröffentlichtes Buch "This Far". In der Autobiografie behauptet sie unter anderem, dass ihr verstorbener Ehemann schwer drogenabhängig gewesen sei und in seiner Kindheit von einer männlichen Person belästigt wurde. Stephens Autopsie ergab jedoch, dass er weder Drogen noch Alkohol zu sich nahm, als er 2022 im Alter von 40 Jahren Suizid beging. Seine Familie und Freunde äußerten sich erbost über die Darstellungen und bezeichneten sie als respektlos und irreführend. Stephens Mutter, Connie Boss, kritisierte die Veröffentlichung scharf und warf Allison vor, die Erinnerung an ihren Sohn für ihre eigene Erzählung zu verzerren. Allison entgegnete, dass ihr Ziel mit dem Buch allein darin bestünde, anderen zu helfen, Warnsignale frühzeitig zu erkennen.

Allison und Stephen lernten sich 2010 bei der All-Star-Staffel der amerikanischen Reality-TV-Show "So You Think You Can Dance" kennen. "Wir haben auf der Abschlussparty dieser Staffel von 'So You Think You Can Dance' zusammen getanzt und sind seitdem immer zusammen gewesen", verriet die Blondine in einem People-Interview. 2013 traten die beiden dann in Kalifornien vor den Traualtar. Gemeinsam haben sie zwei Kinder. Allisons Tochter aus einer früheren Beziehung adoptierte Stephen nach der Hochzeit.

Getty Images Stephen Boss und seine Frau Allison, August 2018

Getty Images Allison Holker, Weslie Fowler, Maddox Laurel Boss und Stephen Boss, März 2020

