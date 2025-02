Allison Holker kontaktierte Ehemann Stephen (†) im Jenseits

Profitänzerin Allison Holker (37) hat enthüllt, dass sie vor der Veröffentlichung ihrer kürzlich erschienenen Memoiren "This Far: My Story of Love, Loss, and Embracing the Light" die Hilfe eines hellseherischen Mediums in Anspruch genommen hat. Ihr Ziel war es, Kontakt zu ihrem verstorbenen Ehemann Stephen "tWitch" Boss (✝40) aufzunehmen, der im Dezember 2022 durch Suizid ums Leben kam. Im Podcast "The Jamie Kern Lima Show" beschrieb Allison, dass Stephen ihr durch das Medium Mut zugesprochen habe, das Buch zu schreiben: "Er sagte, ich solle weitermachen."

Die Memoiren beleuchten nicht nur die schönen Momente ihrer gemeinsamen Zeit, sondern auch die schwierigen Themen, die nach Stephens tragischem Tod ans Licht kamen. In einem Interview mit People hatte Allison berichtet, dass sie Einträge in seinen Tagebüchern entdeckt habe, in denen er über seinen Kampf mit Süchten und traumatischen Erlebnissen aus seiner Kindheit schrieb. Dass die Witwe diese privaten Details aus dem Leben ihres verstorbenen Mannes der Öffentlichkeit preisgab, sorgte für herbe Kritik von Stephens Freunden und Familienmitgliedern. Allison erklärte daraufhin via Instagram, dass sie mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit lediglich ihre Geschichte teilen wolle: "Mein Ziel ist es, die Liebe und das Leben zu feiern, das ich mit Stephen hatte."

Allison und Stephen galten zu Lebzeiten als Traumpaar – sowohl beruflich als auch privat. Kennengelernt hatten sich die beiden US-amerikanischen Tänzer durch gemeinsame Auftritte, bevor sie 2013 heirateten und drei gemeinsame Kinder großzogen. Neben ihrer beeindruckenden Karriere in der Tanzwelt schuf sich Allison durch ihre offene und herzliche Art eine große Fangemeinde in den sozialen Medien. Mit ihrem neuen Buchprojekt hofft sie nun, den schweren Verlust zu verarbeiten und anderen Hinterbliebenen mit ihrer Geschichte Mut zu machen.

Getty Images Allison Holker und Stephen "tWitch" Boss im September 2018

Getty Images Stephen Boss und seine Frau Allison Holker im Juni 2018