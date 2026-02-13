Witwe Allison Holker und Partner Adam haben sich verlobt

Allison Holker (38) hat große Neuigkeiten mit der Welt geteilt: Die Tänzerin hat sich mit Tech-Manager Adam Edmunds verlobt – und das ausgerechnet an ihrem 38. Geburtstag in Los Angeles. Während einer Überraschungsparty, die Adam für sie organisiert hatte, fiel er vor Familie und Freunden auf die Knie. Der Antrag kam drei Jahre nach dem Tod von Stephen "tWitch" Boss (†40), mit dem Allison von 2013 bis 2022 verheiratet war. Auf Instagram schrieb Allison: "Wir sind verlobt! Es war die romantischste Nacht meines Lebens!" Die ehemalige "So You Think You Can Dance"- und Dancing with the Stars-Teilnehmerin zeigte dazu emotionale Fotos und ließ ihre Community an dem Moment teilhaben.

Der Heiratsantrag war bis ins Detail geplant: Adam führte Allison in eine Kulisse aus roten Rosenblättern, zwischen Kerzen und Blumen, bevor er die Frage aller Fragen stellte. Anschließend regnete es Rosen, während Freunde und Familie jubelten. Als besonderes Highlight trat Sänger Clinton Kane live auf und performte "I Guess I’m in Love" – das Lieblingslied des Paares. In ihrer Nachricht dankte Allison allen, die den Abend möglich machten, und schwärmte von Adam. "Du hast mir geholfen, mich wiederzufinden", schrieb sie. Auch die Kinder feierten mit: Allison brachte Weslie, Maddox und Zaia mit, und auch Adams Kinder waren Teil der Feier. Das Paar hatte seine Beziehung im Spätsommer 2024 zunächst angedeutet und im Herbst offiziell gemacht.

Vor rund einem Jahr hatte die Tänzerin mit sehr persönlichen Einblicken auf sich aufmerksam gemacht: Damals veröffentlichte sie ihre Memoiren "This Far: My Story of Love, Loss, and Embracing the Light" und berichtete offen von dem Leid nach Stephens Tod. Sie ging sogar so weit, die Unterstützung eines Mediums in Anspruch zu nehmen, um Antworten auf ihre Fragen zu finden. In einem Podcast erzählte sie diesbezüglich: "Er hat mir gesagt, ich solle weitermachen." Mit dieser Bestätigung wagte sie es, die Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit, aber auch die dunklen Kapitel öffentlich zu machen.

Getty Images Allison Holker und Adam Edmunds im September 2024

Getty Images Stephen Boss und seine Frau Allison, August 2018

Getty Images Allison Holker, Weslie Fowler, Maddox Laurel Boss und Stephen Boss, März 2020